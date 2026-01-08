《不曾見過太陽》程予希靠繪畫創作 接近更加赤裸的自己

程予希覺得畫畫是一種更加「赤裸」的存在。（MilkX Taiwan提供）

程予希憑藉《第一次遇見花香的那刻》奪下金鐘迷你劇集最佳女配角，近期再度於影集《如果我不曾見過太陽》表現出色，去年底飛往溫哥華進修。而在表演之外，把另一部分的自己留給畫布，對她來說，繪畫不是角色的延伸，而是一種更接近本體的創作方式

她形容，表演是在形塑角色時，取出部分的自己與角色共融；而畫畫，則是一種更加「赤裸」的存在，因為它不代表任何角色，更純粹的是她自己。繪畫成為她回應女性議題、價值觀與世界觀看方式的重要出口。

程予希提醒自己不要只顧著追逐目標，而忘了好好感受正在走的這段路。（MilkX Taiwan提供）

在她的創作中，女性身體反覆出現，卻從未被單一定義。那並非外型的迷人而是一種狀態的多樣性，可以像孩子，也可以像母親；可以柔軟，也能非常強韌。她著迷於女性身體本身所承載的故事與可能性，而畫面中層層堆疊的顏料，則象徵著人生的累積。

程予希的第一場畫展誕生於疫情期間，那是一段所有人被迫慢下來、重新整理生活節奏的時光，她也在那個狀態下重新拿起畫筆，專注於畫布上的世界。那是一份送給自己的生日禮物。創作主題來自她拍過的戲與角色，每一幅畫像是在為角色留下另一種形式的告別，也悄悄堆疊著過去的自己。

程予希去年底飛往溫哥華進修。（MilkX Taiwan提供）

第二次畫展則是延續卻完全不同的心境，她開始更嚴肅地面對創作，系統性學習繪畫、與策展人密切合作，從創作內容、展覽結構到觀展體驗，思考如何透過作品說故事。創作不再只是與自己的對話，而是邀請觀者以各自的生命經驗進入畫面，產生一種彼此共感的交流。

對於畫展愈來愈有信心，第三次畫展已在規劃中，她形容自己正處於持續探索的狀態，對未知保持好奇，也享受當下的節奏。她想提醒自己，也想分享給大家，不要只顧著追逐目標，而忘了好好感受正在走的這段路。

