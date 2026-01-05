不替修法背書！綠委提修兩岸條例改「國與國」 綠黨團喊：尊重

綠委提修兩岸條例改「國與國」，民進黨團幹事長鍾佳濱喊尊重，反批鄭麗文才藐視憲法。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 民進黨立委林宜瑾提出修正《兩岸人民關係條例》，內容將兩岸定位為「國與國」，遭國民黨主席鄭麗文批評藐視憲法、法理台獨。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（5）日直言，真正藐視憲法的，正是國民黨在國會通過譴責案、拒絕承認憲法法庭判決的作為，並痛批國民黨主席鄭麗文指責他人藐視憲法「非常荒唐可笑」。

民進黨立院黨團今日召開「助中共打壓自家人，國眾到底哪國人？」會後進行輿情回應。

鍾佳濱表示，談到「藐視憲法」，一般台灣民眾的印象，就是國民黨在國會通過譴責案，拒絕承認憲法法庭的判決。他質疑，今天國民黨主席還反過來指控他人藐視憲法，這樣的說法本身就站不住腳。

廣告 廣告

鍾佳濱指出，在一連串中共軍演，以及對國會議員、對國人人身安全的威脅進逼之下，自然會有立法委員基於民意提出相關修法主張，這是立法委員應有的提案權，民進黨團對此予以尊重。

不過，鍾佳濱也強調，若國民黨與民眾黨持續混淆、模糊台灣與中國的界線，使憲法增修條文中所稱的「自由地區」不再自由，最終結果就是讓「大陸地區」成為台灣的頂頭上司，甚至隨時可以親門踏戶，威脅、逮捕台灣的國會議員，這才是真正的核心問題。

鍾佳濱進一步呼籲，若國民黨與民眾黨真的重視憲法，也重視兩岸未來人民持續和平交流，就應嚴厲譴責中共，不要再以軍事演習的方式，傷害、破壞兩岸人民的和平交流。他指出，《兩岸人民關係條例》的精神，本就是讓兩岸人民能夠和平交流，但前提是中共必須尊重中華民國的憲政體制。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

美輕鬆逮馬杜洛！中國武統學者李毅崩潰自賞巴掌 開酸官媒：你他X抓不了賴清德

總預算卡關 衝擊TPASS通勤族 童子瑋籲基市府說明 謝國樑應勇敢向立院喊話