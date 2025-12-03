不替川普揹黑鍋！ 美國防部發言人：總統與部長「直接指揮」所有打擊行動

針對美軍日前「二次打擊」委內瑞拉倖存水手的指控，五角大廈新聞秘書威爾遜 2 日召開記者會，強調相關行動皆由總統川普與國防部長海格塞斯指揮，且在海格塞斯 100% 同意的情況下才會實施，拒絕替川普揹鍋。 圖：翻攝自 @PressSecDOW X 帳號

[Newtalk新聞] 美國國防部長海格塞斯近期因疑似向前線部隊下令「二次打擊」落海的委內瑞拉倖存水手，被質疑涉嫌違反《戰爭罪》，並遭到美國國會的聯合調查。針對相關指控，白宮立即發表回應澄清，並試圖將責任推給海軍上將弗蘭克．布萊德利 ( Frank Bradley )。

然而，五角大廈的新聞發言人卻於當地時間 2 日公開進行反駁，宣稱總統川普與海格塞斯與打擊命令直接相關並拒絕替白宮揹鍋，相關聲明也引發大量網友討論。

美國國防部長海格塞斯宣布在加勒比海國際水域擊殺運毒船，擊斃3名「毒品恐怖分子」。 圖：截取「X」@SecWar

X 推主「Brian Allen」發布推文指出，五角大廈新聞發言人金斯利．威爾遜 ( Kingsley Wilson ) 於當地時間 2 日召開記者會，並在接受記者訪問時，澄清針對委內瑞拉倖存水手進行「二次打擊」的指令與布拉德利上將無關。威爾遜表示，所有的打擊行動都由總統與國防部長「直接指導」，且在獲得國防部長本人的「 100% 同意」後才會正式實施。

「Brian Allen」表示，為了切割海格塞斯與此次事件之間的關係，白宮先前聲稱該指令為布萊德利上將獨立下達並實施，試圖將事件的責任歸屬完全推給一位沒有政治根基、沒有媒體曝光度，且沒有盟友的低調指揮官。

美戰爭 ( 國防 ) 部長海格塞斯搭乘美軍魚鷹機出現在波多黎各，還對美軍喊話。許多美軍將領不滿海格塞斯愛作秀又不切實際的作風。 圖 : 翻攝自地球村的故事

然而，在白宮開始推卸責任後，許多軍方人士紛紛展開行動聲援布萊德利，甚至連負責調查事件的國會委員會成員都親自與布萊德利進行談話，試圖進一步釐清事件真相。

「Brian Allen」認為，在國防部官員公開發聲後，川普與白宮團隊就無法再將相關責任推卸給海軍將領，也無法繼續假裝海格塞斯「完全不知情」，呼籲川普與海格塞斯公開承擔可能構成《戰爭罪》的行動以及後續責任，「就像威爾遜說的，『國防部長與總統直接指揮著所有打擊行動，任何行動都要國防部長 100% 同意才能實施』」，要求白宮團隊成員「別繼續躲在偽造出來的『叛逆指揮官』身後了」。

