不會喝又愛喝！ 男醉後持斧頭、鐮刀上街「裸奔」

這幾天冷吱吱，但花蓮這位男子居然當街全裸！昨天（2／7）一大早，喝醉酒的他居然持鐮刀跟斧頭亂揮，還鬼吼鬼叫，警方到場，跟他對峙10分鐘，過程中也因為他不斷掙扎，導致員警身上多處受傷。愛喝酒又沒抓準自己酒量到哪，一連串脫序的行為，下場是被警方帶回。

男子被警方壓制還死命掙扎，但幾分鐘前，他可威風得要命，走出家門大搖大擺，貨車經過也得往旁邊閃，手上還拿著斧頭跟鐮刀亂揮，警方拿出盾牌對峙，他居然脫了褲子當街全裸，和警方在路中央拉拉扯扯，一度想跑回家，卻變滑回家，摔得四腳朝天，員警飛奔上前噴辣椒水，大哥你清醒一點。

員警：「壓著先銬著，先銬著，衣服穿起來，穿起來，叫你穿衣服聽不懂。」

天氣濕濕涼涼，員警要他把衣服先穿上，別一絲不掛妨害風化，但他持刀又持斧頭走在大街上，需要先去警局一趟。

員警：「他剛剛丟出來了，我給他踢到旁邊去，避免他又給他再拿起來。」

事發在花蓮萬榮鄉7號早上7點多，叫醒鄰居的不是鬧鐘，而是41歲的許姓男子鬼吼鬼叫發酒瘋，拿著斧頭跟鐮刀，在紅葉村部落大街上揮來揮去，警方持盾牌喝令，男子才丟了手中武器。

鳳林分局紅葉所長黃德文：「現場氣氛一度緊繃，警方隨即展開戰術部屬，採取優勢警力掩飾，警戒級人車管制作為，確保周邊居民安全。」

雙方對峙超過10分鐘，壓制過程中，警方跟許姓男子發生激烈拉扯，導致一名員警無名指、小拇指，還有膝蓋擦挫傷。根據了解許姓男子平時就有酗酒習慣，老愛鬼吼鬼叫，但喝到大街發酒瘋，還那麼赤裸裸，下場就是被警方帶走。

