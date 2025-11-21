不會彈卻愛製豎琴 北愛退休師82歲展開製琴人生

安德森小心翼翼地撥動琴弦，接著觸摸豎琴的木架，確認整體結構是否穩當。高齡89歲的安德森在退休前是老師，過去在學校教導木工和金屬工藝課程，擁有靈巧的手藝和技術，平常也喜歡動手做木工，但一開始朋友建議他製作豎琴，他其實興趣缺缺。

豎琴製作師安德森表示，「當有人建議我做一把豎琴時，我一開始是拒絕的，因為我不懂音樂，不過實際動手後就變興趣了。」

不會彈豎琴，絲毫不會阻礙安德森愛上豎琴。82歲那一年，安德森做出第一座豎琴，一回生二回熟，安德森從此做豎琴做上癮，7年間製作了18座豎琴，而且只送不賣。

豎琴製作師安德森說，「我可以很肯定地說，製作豎琴真的是人生中美好的經驗之一，我也做過其他東西，家具、鳥屋，還有各式各樣的作品，但豎琴對我來說是特別的。」

說起做豎琴，安德森的眼裡閃著的熱情光芒，似乎讓人忘記他的年紀。安德森對豎琴的愛好，除了用手工製作出琴，也喜歡在特別的時刻聆聽名家演奏的豎琴樂曲。

豎琴製作師安德森指出，「我有幾張豎琴CD，晚上我玩填字遊戲、數獨或其他事，我就會放豎琴音樂，我覺得讓人很悠閒。」

目前安德森進行的大計畫，是挑戰製作19世紀愛爾蘭知名琴師約翰伊根的豎琴，他專注研究製作圖，希望能重製這座歷史名琴。製琴空檔的休息時間，安德森會泡杯茶舒緩心情。他算過完成一座豎琴，至少得喝上800杯茶。但他始終樂在其中。

豎琴製作師安德森表示，「能夠開始製作豎琴對我來說很棒，因為我到後來真的學到了非常多，一開始幾乎什麼都不懂，而只要我還做得動，我就會一直做下去。」

活到老學到老，對安德森來說，有個能堅持而努力不懈的興趣，讓生活充實而忙碌，盡情享受人生直到最後一刻。