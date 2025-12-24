不會忘記傷痛！北捷隨機傷人震驚全台 賴清德平安夜發聲：全力落實後續撫卹、補償

北捷隨機傷人震驚全台，賴清德平安夜發聲。（翻攝自賴清德臉書）

北捷無差別攻擊釀多人傷亡，震驚了台灣社會。總統賴清德也在平安夜提及此事並說，「我們不會忘記傷痛，更要將這份守護彼此的心意化為行動。政府會全力落實後續的撫卹與補償，進一步完善社會安全機制，守護每一個人的平安」。

賴清德說，每年的耶誕節，都是團聚與祝福的日子。今天是耶誕夜，除了互道平安、給予感謝，還多了一份對彼此的珍惜。

賴清德說，上週五北市發生的隨機襲擊事件，他要感謝第一時間投入救援的救護人員、警察單位，更要感謝每一位不顧自身安危、挺身而出的無名英雄，「在最危急的時刻，是你們毫不猶豫地伸出援手，守護了素昧平生的陌生人。這份勇氣與善意，就是這塊土地上最溫暖的光」。

賴清德表示，「我們不會忘記傷痛，更要將這份守護彼此的心意化為行動。政府會全力落實後續的撫卹與補償，進一步完善社會安全機制，守護每一個人的平安。我相信，台灣會因愛與勇氣變得更加堅韌。願大家在愛中互相扶持，祝耶誕平安」。

