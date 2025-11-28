不會打王世堅這張牌！ 謝龍介揭賴內心最大的痛：別小看卓榮泰

有關2026台北市長選戰，民進黨人選未定，目前僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農登記，但被點名為熱門人選的人還有民進黨立委王世堅；國民黨立委謝龍介昨（27日）分析，以他對賴清德的理解，賴不會打王這張牌！

謝龍介27日在網路節目《鄉民大學問》中表示，如果自己是賴清德的幕僚，而且以他對賴清德的理解，賴不會打王世堅這張牌，而真正有效的牌不是王世堅

，民進黨提完名以後，剛好農曆過年，把內閣調成一個戰鬥內閣這是必然的，然後讓包括行政院副院長鄭麗君或是誰來接閣揆，然後讓院長卓榮泰回來打台北市長，就可以箝制北北基桃，這會讓國民黨沒辦法到南部去助選，因為卓會把整個北部HOLD住，最後決戰中台灣，甚至決戰北台灣。

「那國民黨要打得是決戰南台灣」謝龍介續指，不要小看卓榮泰，當卓經過這一兩年行政院長的歷練，不管施政如何，只要回來參選，在台北市「就不一樣了」，整個局面就會逆轉，賴清德就會從低調的民調突破40%到45%，最後他的能量夾帶著這一些布局，所以為什麼賴清德要這麼固執的要用他的人在各個地方選舉，當然背後最重要的觀念，就是不想再讓人家背叛一次，賴在2024年經歷了背叛，這是他內心非常的痛。

