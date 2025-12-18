不會搶你工作、剛好相反 全球領先資訊企業技術長解釋AI優化產線為何能創造更多工作機會
人工智慧是否將引爆大規模失業，正成為美國政壇與科技圈激辯的核心議題。全球數據分析與人工智慧軟體公司Palantir技術長夏姆．桑卡爾（Shyam Sankar）近日受訪時指出，AI實際帶來的並非白領專屬的效率紅利，而是一場正在發生中的「藍領生產力革命」，直接受益者包括工廠技術員、醫療護理師等第一線勞動力，與佛蒙特州聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）對AI可能造成大規模失業的預言形成強烈對比。
Palantir總部設於美國丹佛，以跨部門資料整合與高階分析平台聞名，旗下產品涵蓋國防情報導向的Gotham、企業營運與數位轉型使用的 Foundry，以及近年主打將大型語言模型導入實務場景的人工智慧平台 AIP。桑卡爾指出，外界長期將AI的價值誤解為僅限於軟體工程或辦公室自動化，卻忽略AI對實體產業現場的即時支援能力，正快速改變藍領工作的效率與學習曲線。
AI讓企業更有誘因擴張產線並創造新的工作機會
就在桑卡爾發表上述看法的前一天，桑德斯透過社群平台X發布影片，警告AI與機器人技術恐消滅「數百萬個工作機會」，導致大量勞工失去收入來源。他質疑，在就業結構尚未因應轉型之前，快速推進AI是否將把社會成本轉嫁給勞動階級，並呼籲放慢AI發展腳步，讓民主制度有時間介入決策。
桑德斯在影片中進一步主張，AI的未來不應由少數科技巨頭或億萬富翁主導，因此他將推動暫緩興建新的資料中心，認為這些設施正為缺乏有效監管的AI競賽提供燃料。他強調，透過暫緩措施，政府與社會才能釐清規範、重新分配技術紅利，避免勞工在轉型過程中被犧牲。
對此，桑卡爾直言，這類論述忽視了AI在實際產業場域中的運作方式。他指出，AI目前最被低估的價值，正是提升藍領工作者的即戰力與產出效率。在製造業現場，工頭可藉由AI快速完成生產排程、人力配置與設備維護預測，將時間重新投入零件製造與品質控管；在醫療體系中，加護病房護理師能減少資料彙整與行政流程，將更多精力集中於病患即時照護與臨床判斷。
桑卡爾舉例，一家採用Palantir系統的製造業客戶，透過AI優化生產計畫與人力調度後，得以新增第三班制，反而擴大聘僱規模。他表示，若缺乏AI提高勞動力利用率，在美國本土增聘工人的成本往往難以支撐，但在AI輔助下，企業更有誘因擴張產線並創造新的工作機會。
3年期學徒制透過AI縮短至3個月
另一項具體案例來自位於內華達州雷諾的松下能源（Panasonic Energy），該公司負責生產電動車電池。桑卡爾指出，過去培養一名熟練的電池設備技術員，往往需要長達3年的學徒期，但在AI導入設備維運與操作指引後，公司成功將訓練時間縮短至3個月，讓原本在 Las Vegas 賭場工作的轉職者，也能迅速勝任高技術含量的產線職務。
桑卡爾認為，這種轉變將對企業的招募與培訓模式產生結構性影響，特別是在初階與中階技術人力的培養上。他直言，矽谷長期以來對AI的敘事過度渲染風險，從「將導致全面失業」到「威脅人類生存」，更多是一種行銷話術，與企業在第一線看到的實際效果並不相符。他形容，當AI工具變得普及且易於使用，將催生更多新創事業，讓具備創意與實務能力的人能迅速將想法轉化為商業模式。
AI的擴散，也同步引發「大學教育是否仍為勞動市場必要門檻」的討論。桑卡爾指出，傳統高等教育體系勢必要重新定位。以Palantir為例，公司為高中畢業生設計「菁英實習計畫」（meritocracy fellowship），讓年輕人白天在實務環境中學習技術，晚上與周末則由受邀教授授課，試圖在工作現場與理論教育之間建立新的連結。
偏向「供給側」的AI投資應轉向「需求側」
談及美國整體AI政策方向，桑卡爾批評，政府與產業界正重蹈過去的錯誤，過度將資本投入於資料中心與模型建構。他指出，儘管美國總統川普推動如 Genesis計畫等方案，在戰略方向上具一定象徵意義，但目前AI投資明顯偏向「供給側」，忽略如何將模型真正轉化為可被一般勞工使用的生產工具。
桑卡爾強調，關鍵不在於建造更多資料中心，而在於如何讓AI深入產線、病房與工地這些「需求」，轉化為實質的經濟價值與就業機會，並使技術紅利回流至美國勞動階級。
責任編輯：許詠翔
更多風傳媒報導
其他人也在看
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 3 小時前 ・ 33
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 6
23歲上進女清潔員殞命10度招無魂 殯葬業：冤死怨氣重
台南23歲陳姓女清潔隊員正在執行勤務時，遭酒駕的香酥鴨老闆駕駛賓士高速衝撞不幸身亡。鄭男不但酒測超標3倍，還謊稱「有找代駕」甚至脫產。今（18）日死者家屬返回現場進行招魂儀式，過程極度不順，連續擲筊 10 次皆未獲允杯，現場氣氛凝重哀戚。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 46
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 6
MLB》道奇球星確定不打WBC 若參加「妻子說要離婚」
洛杉磯道奇球星貝茲（Mookie Betts）近日公開表示，自己將不會參加明年的世界棒球經典賽，原因是和妻子的第三個孩子就要出生了，他透露，妻子曾表明，如果那時候不在她身邊，就要離婚。貝茲是上屆經典賽美國隊的主要戰力，擔任球隊開路先鋒，出賽7場，32打數擊出10支安打，打擊率高達3成13，外界都預期他會獲得邀請，參加2026年的世界棒球經典賽。不過貝茲近日在直播節目上公開表示，自己會缺席這一屆的經典賽，原因是他和妻子的第三個孩子就要出生了，「我曾想參賽，但我現在不行了，我們的寶寶可能會在比賽時出生，她（老婆）說如果我沒有陪著她，她就要離婚。」BREAKING: Mookie Betts reveals he will not play for Team USA in the 2026 World Baseball Classic as the birth of his third child is expected around the same time ?“She (Brianna Betts) said she’d divorce me if I wasn’t there.” ?麗台運動報 ・ 3 小時前 ・ 14
棒球》前台鋼張喜凱等球員加入廈門海豚！ 26人名單一半以上出身台灣
中國棒球城市聯賽（CPB）明年1月開打，今天廈門海豚隊公布26人名單，由台鋼雄鷹張喜凱領軍，還有不少台將，如：前富邦悍將蘇捷恩、林詠翔、前統一獅隊李嘉祥、左手側投戴宏鈞等，台灣球員為數不少。TSNA ・ 18 小時前 ・ 53
好天氣沒了！這縣市今大雨 明起連2天雨彈襲「中南部也躲不過」
今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，明後兩天各地天氣不穩，尤其週六水氣最豐沛，下雨時間較長，連中南部也會下雨。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 5
中國女羽田機場暴走！瘋嗆台灣客、辱罵日語
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免前往日本旅遊，但仍有中國民眾赴日，且日前在東京羽田機場又爆出爭議事件，幾位中國遊客不知何故與台灣遊客發生衝突，一位中國女在過程中大喊「台灣是中國的」、...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 71
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 20 小時前 ・ 31
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 8
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 5 小時前 ・ 77
Energy書偉當爸了 「謝京穎懷雙胞胎」結婚兩周年曝喜訊
謝京穎2023年與Energy書偉結婚，於18日結婚兩周年，宣布懷孕喜訊，且是雙胞胎雙喜臨門。這陣子謝京穎的八點檔戲份吃重，身形被觀眾發現圓潤，小腹微凸，疑似有孕，一個星期前，經紀人才回應：「她都在工作耶，可能水腫吧。」如今看來，應是希望保持神秘，頗為注重儀式感。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 13
台積電明年真正瓶頸是「它」 法人完整分析 2千元無望？
台積電後市受到台股投資人高度關注，多家投顧看好明年股價續創新高，甚至被喊上2000元。對此，法人認為，比起先進封裝產能供不應求，明年真正的瓶頸會是3奈米產能，受到矚目。中時財經即時 ・ 2 小時前 ・ 6
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的社區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往內湖區...CTWANT ・ 1 天前 ・ 105
宣布閃娶大6歲許允樂！李玉璽不藏了 揭爸爸李亞明私下「真實反應」
32歲男星李玉璽跟大6歲、38歲許允樂因為演出舞台劇《婚內失戀》來電，後來雙方大方認愛，趕進度的兩人17日宣布喜訊，證實已經成為夫妻，對此，李玉璽也曝光爸爸李亞明得知婚訊後的反應。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 3
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 38
47歲陳小菁當阿嬤 「9個孫子」過年撒50萬紅包
「戲說一姐」陳小菁17日與林秀玲、璟宣出席《百味人生》訪問，她2011年與大12歲的富商林佐岳結婚，繼女正是前陣子備受討論的「饅頭媽」，談到對方近況，陳小菁笑說饅頭媽現在肚子裡的寶寶，是她第9個孫子，年僅47歲就已經當「阿嬤」，讓一旁林秀玲也嚇了一大跳。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前 ・ 3
范世錡傳喊「剖他」捲于朦朧之死 親密擁抱蘇有朋合照被挖！兩人真實關係曝光
台灣偶像男團始祖「小虎隊」三位成員吳奇隆、蘇有朋、陳志朋近年都在中國發展，蘇有朋還為今年中國電影金雞獎擔任主持人，不過網友挖出他與中國男星范世錡過往的擁抱合照，因范世錡捲入于朦朧命案，一張照片瞬間掀起討論。鏡報 ・ 9 小時前 ・ 8
2025 Yahoo十大戲劇排行榜Top 10｜台灣人最愛追什麼劇？ 台劇/韓劇/陸劇全上榜！趙露思、IU意外征服觀眾的追劇魂！
2025 Yahoo戲劇影集排行榜 Top10 片單必須要知道！今年台灣全民追劇追什麼？年度 Yahoo關鍵字搜尋量最高、網路討論聲量與Yahoo電影戲劇編輯部綜合加權精選的「年度最愛劇集」絕對能幫大家防漏、把今年必追好戲都補齊！台灣觀眾葷素不忌，台韓陸劇都愛追：趙露思主演的《許我耀眼》是年底秋冬必看陸劇，《苦盡柑來遇見你》IU以及潤娥、李彩玟的《暴君的廚師》也為大家帶來美好甜蜜的韓劇體驗，征服大家的追劇魂。《我們六個》則是2025話題台劇翹楚！一起來看今年的Yahoo奇摩戲劇影集排行榜Top10。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 60