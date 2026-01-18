不會撒嬌硬要學！貓咪「倒立頭轉」動作超詭異 網笑翻：看的出來努力過了

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

毛小孩撒嬌的方式百百種，但不是每隻貓咪都天生擅長賣萌。近日，有網友分享了一則影片，只見一隻貓咪疑似想向飼主示好，卻因為「技術問題」做出一連串令人匪夷所思的動作，詭異又尷尬的畫面讓網友看了忍不住笑翻直呼，「牠真的已經很努力了」。

一名網友日前在微博上分享了一則影片，從影片中可以看到，一隻美國短毛貓站在地板上，盯著正在錄影的飼主若有所思。接著牠突然拱起背尾巴翹高，似乎正在腦中回想「撒嬌流程」，但下一秒又突然把頭往地上撞，好像要做什麼動作卻中途卻中途卡住，最後竟直接來了個用頭倒立，並在地上轉了一圈，謎樣行為讓人一時分不清是在撒嬌還是卡到陰。就連飼主也忍不住笑翻表示，「不會撒嬌真的不用勉強自己」。

廣告 廣告

影片曝光後吸引不少人點閱，上傳至今已累積超過12萬次觀看，網友們看完也紛紛留言表示，「貓咪撒嬌新技能，街舞？」、「在門口擰了一顆螺絲就結束了」、「學會了低頭，還放不下身段」、「貓：動作不標準但你懂我意思就行」、「動作不太嫻熟啊」、「撒了一個非常魯莽還有點猥瑣的嬌，但看的出來努力過了」、「有種老實人豁出去，但是又豁不太明白的感覺」、「怎麼這麼可愛啊」。

更多FTNN新聞網報導

撞見自家貓談戀愛！ 與窗外浪貓「深情對望、碰手手」 網笑：羅密咪與茱麗咪

社恐發作！ 貓咪一聽陌生人腳步「秒鑽抽屜躲好」 超熟練關門網笑翻：躲藏技能點滿

接貓回家先打掃兩主子被晾包內！ 鏟屎官忙完轉頭見「死亡凝視」：你很愛打掃是嗎

