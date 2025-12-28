不會放開妳！ 7.0強震來襲 男子緊牽女友往外衝

有人在天搖地動的瞬間，第一反應是緊緊牽著女友的手往戶外逃生。（圖／Threads@shaina__chen授權提供）





強震來襲時，往往能看見最真實的人性反應！有人洗澡洗到一半遭遇劇烈搖晃，嚇得抓了條浴巾就往外衝；也有人在天搖地動的瞬間，第一反應是緊緊牽著女友的手往戶外逃生。直到確認安全之前，男子的手始終沒有鬆開，這一幕全被家中的監視器紀錄下來，男子的姐姐看到後，也忍不住發文直呼弟弟的行為「真的太帥了」。



除此之外，面對突如其來的強震，有人第一時間切換成「逃命模式」，也有人還停留在「收拾模式」，形成強烈對比。



有民眾分享家中趣事，地震當下他嚇得從床上彈起，衝出去打開家門準備逃生，回頭卻發現阿嬤還坐在床上「慢慢來」。他趕緊衝回去準備將長輩一把撈走，只見他語氣倉促、連滾帶爬地大喊：「妳先出去，等一下搞不好會有餘震，我手機有錢！」

廣告 廣告

在 Threads 查看



然而，相較於孫子的驚慌失措，阿嬤卻顯得從容不迫、游刃有餘，堅持要把錢包「塞好塞飽」。孫子急得苦口婆心勸說：「好、好、好，不用帶這麼多，我那邊有錢！我們去外面休息一下，因為這是上下的地震，跟921一樣危險。」



不論反應快慢，強震來襲當下，縱然驚恐萬分，依舊能看見親人間互助與守護的善良光輝。