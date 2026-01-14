不會是另一次網路泡沫 AI與政策撐經濟有望迎金髮女孩行情

【記者呂承哲／台北報導】富蘭克林坦伯頓基金集團最新「美國經濟儀表板」顯示，在追蹤的12項指標中，儘管12月營建許可與零售銷售受先前政府關門影響暫缺數據，其餘10項仍呈現以「擴張」為主的格局。

從失業金申請、薪資成長、商品需求、卡車運輸、信用利差與貨幣供給皆亮綠燈，殖利率曲線亦由黃燈改善為綠燈，顯示景氣未步入衰退；雖然ISM新訂單轉為紅燈、就業信心仍偏弱，但整體燈號已連續19個月維持在「擴張」狀態。

富蘭克林證券投顧指出，美國與全球經濟有望維持溫和成長，AI投資動能、寬鬆貨幣政策，以及歐洲與新興市場的財政擴張，將持續支撐景氣。投資上建議採多元配置，以「一股、一債、一平衡」的麻花策略掌握2026年紅包行情：核心可配置美國平衡型與非投資等級債基金，受惠經濟軟著陸與降息；股票看好科技、創新科技與生技；非美元資產則因降息與資產再平衡受惠，可布局新興市場與日本；另建議配置5%至10%黃金，以分散風險。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞‧修茲指出，當前情勢與1999年網路泡沫存在本質差異。2026年美國將同時受惠財政與貨幣刺激，《大而美法案》透過退稅對GDP形成約1%推動力，且多數家庭會將現金投入消費而非儲蓄，形成實質經濟動能。另一方面，薪資成長已趨緩，加上AI提升生產力、房價與商品成本回落，使通膨風險偏向下行，反而有利聯準會維持或加大寬鬆。

在市場面，修茲強調，當前AI資本支出主要來自企業自由現金流與股債籌資，科技業資本支出占現金流比重遠低於1990年代高峰，財務風險仍可控；且2025年科技股上漲來自每股盈餘成長，而非本益比膨脹，扣除特斯拉後的科技七雄本益比約27倍，顯示並未出現泡沫式投機。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾也認為，2026年經濟可能進入「金髮女孩」狀態，在成長、通膨與政策間取得平衡，AI帶動生產力提升，將使市場機會由巨型科技股向更廣泛產業擴散。富蘭克林坦伯頓科技基金經理人馬修‧席歐帕補充，AI正引領多年超級週期，數位勞動力、自駕車、機器人、量子運算等新市場仍具長期潛力。

富蘭克林坦伯頓旗下銳思投資團隊認為，2026年經濟與市場有望同步走強，在政府支出、通膨下滑、降息、房市回溫與企業獲利成長共振下，小型股將受惠降息滯後效應。《大而美法案》允許100%與加速折舊，搭配企業稅率下調，可望啟動新一波資本支出循環。由於低品質小型股估值已偏高，2026年小型股領頭趨勢將轉向基本面更佳、具獲利能力的高品質公司。

