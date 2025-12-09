不會痛也沒警訊！醫示警「腎臟3殺手」藏在飲食文化：不是吃太鹹

營養功能醫學專家劉博仁提醒，「很多人以為『腎臟壞掉就是吃太鹹』，其實真正更可怕的腎臟殺手是三高」。圖／翻攝自pexels

腎臟是由許多腎絲球與腎元所組成，含豐富的微血管，如果血壓、血糖或血脂控制不好，會造成血管壁傷害及病變，日前營養功能醫學專家劉博仁就提醒，「很多人以為『腎臟壞掉就是吃太鹹』，其實真正更可怕的腎臟殺手是三高」。

劉博仁在臉書分享一位患者的故事，指出這名患者三年前初次就醫時，腎臟功能已經落在慢性腎臟病第三期，當時他曾花許多時間提醒對方「要喝足夠的水、少鹽、避免加工品與手搖飲、外食要挑乾淨、遠離高磷與高鉀食物」，但患者因忙碌與習慣難改，並未真正落實。

廣告 廣告

劉博仁說明，「慢性腎臟病不像感冒會讓你痛或突然發作，它是默默壞掉、不吭聲的。」直到上週這名患者再次回到診間，腎功能已惡化到第四期。他的神情明顯不同，第一次帶著害怕地「劉醫師，我真的需要你幫我，我想把腎臟救回來。」這也讓他印象深刻，「我想把這篇文章分享給更多人，因為很多人都在做他犯過的錯，卻沒有意識到腎臟正在承受什麼。」

劉博仁指出，許多人以為腎臟壞掉只與「吃太鹹」有關，但真正更可怕的腎臟殺手，是血糖、血壓與血脂失控所造成的「三高」。他解釋，長期高血糖會讓腎絲球逐漸硬化，高血壓每次升高都像強力水柱衝擊腎臟細小血管，而血脂異常則會加速腎臟動脈硬化，讓腎臟如同被「慢慢掐住的水龍頭」，血流減少、功能下滑。

除了三高，台灣普遍的外食文化也讓腎臟長期承受隱形壓力。劉博仁提到，許多患者明明覺得自己「沒有亂吃」，但滷味、鹹酥雞、火鍋料、手搖飲、便利商店便當、泡麵、燒烤、高蛋白料理等，都含高鈉、高糖或磷酸鹽添加物，長期下來使腎臟負荷倍增。他指出，台灣外食鈉含量常比自煮多出兩倍，而奶精、加工肉類中的無機磷吸收率極高，更讓腎臟難以排除。

劉博仁也特別提醒，多數人喝水量嚴重不足，一天僅500至800c.c.，「腎臟的工作是濃縮血液，如果水喝太少，就像要它在污濁的水裡過濾垃圾。」尿液過度濃縮不僅增加負擔，也提高腎結石與感染風險。

面對那位詢問「我還有救嗎？」的患者，劉博仁回答：「有。但腎臟不能只靠醫生，你每天吃進去的每一口、喝的每一杯，甚至你的血糖血壓血脂，都在決定你的腎臟命運。」劉博仁強調，腎臟病並不是突然變嚴重，而是日積月累的結果。腎臟從第三期走到第四期不會痛，但「後悔是真的會痛」。他呼籲民眾，從今天的飲食與生活習慣開始，都是保護腎臟最重要的時刻。



回到原文

更多鏡報報導

懶得工作交接 印度警察竟「把屍體隨便亂丟」棄屍大街

中國遊客改鬧香港！隨地吐痰、亂丟垃圾遭制止 聽到廣東話氣炸怒飆「這句」

好大的膽子！中國機器人踢爆老闆 整個人重摔在地