「不會痛啊」他無痛血尿一整年不當回事 其實惡性泌尿上皮癌
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導
不痛就不是病？一名70歲的老翁，一年來出現斷斷續續血尿，但因為「不會痛啊」竟未特別在意，直到連續三天出現大量血尿及排尿困難，這才就醫，醫師檢查發現，禍首竟是右側腎臟泌尿上皮癌。醫師警告，無痛性血尿正是惡性泌尿上皮癌的典型症狀。
收治病人的童綜合醫院泌尿科微創內視鏡主任翁瑋駿表示，老翁經過一連串包括超音波、腎臟輸尿管攝影、電腦斷層影像，再上切片後，確診為右側腎臟泌尿上皮癌，建議立即手術治療。
由於老翁過去曾接受食道癌手術，腹腔內手術可能存在沾黏風險，翁瑋駿說，加上老翁擔心術後疼痛及臥床時間過長，在希望能快速恢復日常生活的考量下，最終評估採用單孔達文西進行腹膜外右側腎臟輸尿管合併膀胱袖口切除手術，成功完整切除腫瘤。
翁瑋駿指出，腎臟惡性泌尿上皮癌常見於50至70歲族群，典型症狀為無痛性血尿，但由於初期缺乏疼痛感，常使患者誤以為是腎結石或其他良性病變而忽視，延誤就醫。以該名老翁為例，所幸癌細胞尚未擴散，手術後無需放射治療，只需定期回診追蹤。
翁瑋駿提醒，預防腎臟泌尿上皮癌應從日常生活做起，首先，避免菸害最為關鍵，吸菸是主要危險因子之一，戒菸可大幅降低風險；其次，避免長期接觸化學致癌物，並保持良好生活習慣，如多喝水、促進尿液沖刷，減少泌尿道上皮細胞長時間暴露於致癌物質。
飲食方面也要注意！翁瑋駿強調，應均衡攝取、少油少鹽，維持理想體重，並規律運動以增強免疫力。同時呼籲民眾，若出現血尿或其他異常症狀，應及早就醫並定期檢查，以利早期發現、及早治療，避免病情惡化。
照片來源：示意照／翻攝自Pexels
