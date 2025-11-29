不會被遺忘 鳳林長橋里安心家訪

花蓮慈濟志工持續走入災區安心家訪，11月28日來到鳳林鎮長橋里，11名志工分為五條動線，為16戶受災鄉親帶來膚慰與祝福。

「我們的家具都丟掉了。」

語氣無奈，但還是認命的一鏟一鏟鬆動淤土，從戶外到室內，沒有一處土地不被泥沙覆蓋，這裡是花蓮鳳林鎮的長橋里，才幸運躲過第一波的堰塞湖溢流災害，沒想到鳳凰颱風又來攪局。

受災民眾 陳慧美：「化糞池那邊連排水出去的管子，都壞了，都破了，破了以後，然後我們這邊的那個泥水管，泥水都把那個排水管都塞到，所以我們就想說它(土)乾一點，我們再來清一些。」

「剛剛清出來，都淹到這個地方，已經清4天了。」

而在另一頭，退休後就計畫在此安度晚年的莊先生，整家屋子遭泥水灌入，好不容易等到志工來幫忙，賣力清了好幾天，卻像怎麼清也清不完。

受災民眾 莊朝雄：「65歲退休以後，想在這個地方，過我自己的退休生活，想不到這次，碰到這個鳳凰颱風，無意之中，還好我沒有在(家)，有在的話，可能命就歸天了，謝謝你們。」

把滿肚子的煩惱跟慈濟志工們傾訴，才稍稍安心了一些。

受災民眾 莊朝雄：「我整個願望都飛走(破滅)了，80歲了(慈濟在會一直陪著你)，(人平安就好)，謝謝你們，有你們的安慰，我可以繼續活下去。」

慈濟志工實際走入家戶，帶來慰問與祝福，也是一份真切的溫暖。

