不會說卻「大膽」挑戰客語歌謠賽 恆春「客」獲殊榮

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕在台灣最南端的屏東恆春半島，有一群可愛又可敬的長輩，他們多數並非來自傳統客家聚落，甚至平時很少使用客語，卻憑藉著一股對客家文化傳承的熱忱與使命感，在短短不到1個月的時間內，「大膽」挑戰客家歌謠賽，最終竟一舉奪得「甲等」的肯定，其難度之高，彷彿是土生土長的台灣人去參加1場全程外語的歌唱比賽，成就了國境之南的文化傳奇。

這個「恆春鎮客家鄉親文化交流協會」合唱團成員可謂臥虎藏龍，包含台電三核退休員工及家屬、墾管處員工、退休教師，以及創始與榮譽理事長的家屬等，他們利用每週3次晚間7點半後的寶貴時間進行密集訓練。協會理事長郭麗玲說感動說，在這塊不說客語的土地上，竟有如此多志同道合的鄉親願意為客家歌謠文化傳承盡己之力，讓她深受鼓舞。

廣告 廣告

郭麗玲表示，成員們從拿到參賽曲目《人生舞台》歌譜到開始跟唱，每一步都充滿挑戰。由於客語發音及轉音與國語差異甚大，他們必須透過專業認證的客語老師，數次比對錄音檔，逐字逐句校正「錯誤的客語發音」。如同《人生舞台》的歌詞「一人一路靠志堅，開創前程莫亂衝，一步登天必虛空」，詮釋了人生旅程的腳踏實地，更像是對這群恆春長輩們挑戰客語歌謠的寫照，最終在六堆客家文化園區演藝廳的舞台上，唱出客家精神。

【看原文連結】

更多自由時報報導

國中國小生流行喝「這飲料」 王婉諭示警：非同小可

阿姨忘記藥名「畫火柴人」求助 型男藥師秒懂網封通靈王

LTN投票箱》遺產「特留分」將修法 你認為該怎麼改？

2中國女遊日「假冒台灣人」！ 京都壽喜燒名店一句話拆穿

