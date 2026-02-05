不會讓日本人失望！川普公開力挺高市早苗 預告「期待3/19在白宮歡迎妳」

川普今天發文，公開力挺高市早苗。（翻攝自X@takaichi_sanae）

日本眾議院選舉將於2月8日登場，美國總統川普於今（6）日發文，公開力挺日本首相高市早苗，他還喊話，「期待3月19日在白宮歡迎妳」。

創二戰後最短紀錄！

日本首位女首相高市早苗在2025年10月上任後，隨即於2026年1月23日宣布解散眾院，值得一提的是，這次從解散到改選僅歷時16天，創下二戰後最短紀錄。

據先前的選情調查，自民黨極具優勢，有望單獨取得過半席次，並與日本維新會維持聯合執政，儘管執政聯盟勝選機率高，但依據憲法程序，高市內閣屆時仍須先集體總辭；隨後在首相指名選舉中，高市早苗預計將順利再度被選為新任首相。

川普公開力挺高市早苗

日本眾議院選舉將於2月8日登場，川普今天發文，公開力挺高市早苗，並形容她是「強大、有力、睿智」的領導人。川普還說，這次的選舉對日本至關重要，自己對高市與其執政聯盟的表現理應獲得高度肯定。

川普表示，他相信高市早苗不會讓日本人失望，另外，他還預告，「期待3月19日在白宮歡迎妳」。

