不會轉賣桃猿！蔡其昌盼樂天投資台灣、善待球員 曝50分鐘會談：對問題展現高度重視

樂天桃猿近期風波不斷，飲食、住宿環境與行銷手法接連爆出重大問題。今（24）日下午日本東北樂天金鷲隊社長兼執行長森井誠之、樂天亞太區執行長葛城崇親自來台召開記者會，說明下季的人事變動與改革方案，也強調球隊不會轉賣。與會的中華職棒會長蔡其昌向媒體表示，稍早已與樂天高層進行50分鐘會談，感受到樂天總部對於近期事件的高度重視。

蔡其昌與樂天會談後，感受到樂天集團高層對日前風波的重視；圖中為樂天桃猿代理執行長森井誠之，圖右為樂天亞太區執行長葛城崇。（圖／樂天桃猿臉書）

蔡其昌表示，上次代表聯盟、球迷與樂天溝通，向球團反映許多意見，樂天高層此次在短時間內親自回訪，展現出對問題的高度重視。而蔡其昌也與樂天高層會談約50分鐘，他透露在會中向球團表明兩個重點，一是持續投資台灣棒球、二是好好照顧台灣球員。

蔡其昌說明，樂天集團這段期間除了密切與三木老闆溝通外，也大量蒐集球迷意見，如今由球團董事長親自來台向大眾報告改善方向，對此他給予肯定。同時蔡其昌也表示希望未來加大改革力道，聯盟將持續與樂天保持溝通，並關注承諾是否落實。

東北樂天金鷲隊社長森井誠之針對先前負面問題向媒體致歉，表示未來將加快改善速度，同時宣布自己將接替原領隊牧野幸輝，暫代樂天桃猿執行長一職，並持續物色適合人選；總教練人選則尚在面試中，目前先保密。關於球員生活方面，森井誠之表示將增加團膳預算及合作廠商，並將為二軍尋找更優質的住宿地點；同時也強調會發出「保證讓大家開心」的獎金。

此外森井誠之也針對前總教練古久保健二去職風波進行說明，坦言在事件處理方面確實不夠好，會加強整頓內部管理；同時表示大眾皆不樂見負面消息，會盡力改善。另外，葛城崇也對媒體強調體育事業是樂天集團的重要一部份，因此不會轉賣球隊。

