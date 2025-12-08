不會退出初選！賴瑞隆：持續在政治全力以赴

▲賴瑞隆小二子涉校園霸凌事件在與對方家長當面致歉後順利落幕，受訪時被問及是否退出初選，回應「未來持續在政治路上全力以赴」。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委賴瑞隆遭爆小二子涉校園霸凌，而受害人家長質疑校方處理消極，對此賴瑞隆昨日再度召開記者會，強調希望能與女童父母當面致歉，講到激動處更當場淚崩，最終在昨日與女童媽媽見面並當面致歉，讓事件順利落幕。對此其今（8）日受訪再度被問及是否繼續參選，強調「未來持續在政治路上全力以赴」。

賴瑞隆今日受訪時再度被問及是否繼續參選，他說，最近這段時間還是孩子的事情為優先，所有政治人物都會遇到挫折困難，這也是政治工作的一環，犯錯就改進檢討，「未來持續在政治路上全力以赴把它做好」。

賴瑞隆說，現在最重要還是讓孩子盡速安定下來，讓孩子不要為了事件受到影響，競選是一時的，政治工作也是一時的，但是為人父母是一輩子的，這是自己最重要的工作。

媒體問及此事是否有派系操作，賴瑞隆說，不想用任何政治角度去看待孩子的世界，孩子的問題回到做一個父親角色，做得不足要去思考，外面很多風聲傳言對他而言並不重要，最關心還是孩子們的心理狀態，在學校讓他們當面致歉過，後面也玩在一起來，對孩子任何有幫助的事情，都很願意做。

賴瑞隆說，身為立法委員希望所有孩子們都更好，這次一直以來的方向，自己來自於勞工家庭，知道每個孩子成長過程中會遇到很多問題，如今遇到問題全力以孩子為優先，其他各種考量與揣測都不重要。

