不服判決！尹錫悅「妨害公務執行罪」一審判5年 今正式提上訴

因宣布緊急戒嚴而下台並被控多項罪名的南韓前總統尹錫悅，其中妨害公務執行罪名，南韓法院日前一審判處有期徒刑5年，尹錫悅不服判決，今天正式提出上訴。

南韓前總統尹錫悅。（圖／路透社）

綜合韓媒報導，尹錫悅的律師團今天下午在首爾瑞草區的「生命商務中心」（Life Business Center）召開記者會表示，尹錫悅對一審結果不服，已於今下午4時向首爾中央地方法院遞交上訴狀。

首爾中央地方法院於16日針對尹錫悅涉嫌妨害執行特殊公務、濫用職權妨害他人行使權利等罪名一案，進行一審宣判，法院認定大部分指控成立，並表示，尹錫悅利用警衛處公務員阻止偵查機關、經合法程序對其執行拘留令且試圖毀滅證據，「為了一己安危和私利，將公務員視為私人工具。為了扶正法治主義，應當從重處罰。」

報導指出，這是尹錫悅目前身陷8起刑事訴訟中，首個宣判的案件，尹錫悅將繼續就其他7起案件受審。其中最關鍵的涉嫌發起內亂案，一審將於2月19日宣判。13日，檢方就此案對尹錫悅求處死刑。

