不服就挨揍！孟加拉男尋海外工作 被誘騙赴俄淪戰場「消耗品」

《美聯社》調查揭露，許多孟加拉勞工在人力仲介的虛假承諾下，遭誘騙至俄羅斯，最終卻被強制投入俄烏戰爭。他們遭受暴力威脅、監禁甚至死亡恐嚇，被迫執行前線任務。

西拉吉舉著兒子薩賈德的照片，薩賈德被騙至俄羅斯參戰後陣亡。（圖／美聯社）

受害者之一的拉赫曼（Maksudur Rahman）在2024年被仲介說服，支付高額仲介費，離家前往俄羅斯擔任清潔工。怎知，抵達莫斯科數週後，他與其他孟加拉工人被要求簽署俄文文件，後來才得知那是軍事合約。他們被帶往軍營，接受無人機作戰技術、醫療後送程序及重型武器基本戰鬥技能訓練。

廣告 廣告

當拉赫曼表達抗議，堅稱這不是他同意從事的工作時，一名俄羅斯指揮官透過翻譯軟體冷酷回應，「你的仲介把你送來這，我們買下了你」。最終成功逃脫並返家的拉赫曼透露，他們被威脅將面臨10年監禁，並遭到毆打。

報導稱，尚不清楚究竟有多少孟加拉人被欺騙上戰場。3名接受《美聯社》採訪的受害者表示，他們在烏克蘭的俄軍陣營中看到數百名孟加拉人。不只孟加拉，俄羅斯也鎖定了其他非洲與南亞國家的男性。

這3名孟加拉男子講述他們被迫執行前線任務的駭人經歷，包括被迫搶在俄軍前面推進、運送物資、撤離傷員和替陣亡士兵收殮。另外3名失蹤的孟加拉男子的家屬表示，他們的親人也曾講述類似遭遇。

拉赫曼接受採訪時展示了他的俄羅斯軍牌。（圖／美聯社）

部分孟加拉工人則是在遠離前線工作的承諾下被誘騙加入軍隊。米亞吉（Mohan Miajee）原先在俄羅斯遠東地區一座天然氣處理廠工作，因工作條件惡劣與嚴寒而在網路上另尋工作時，被俄軍招募人員聯繫上。當他表達不願參戰殺人時，對方卻保證米亞吉絕不會靠近戰鬥區域。

然而，當米亞吉被帶往軍營後才發現「上當了」。每當他拒絕執行命令或犯錯時，就會被鐵鍬毆打、上銬，並在狹小的地下室牢房中遭受酷刑。

在孟加拉的拉克什米布爾（Lakshmipur），阿克達爾（Salma Akdar）自去年3月下旬便與丈夫胡笙（Ajgar Hussein）斷聯。胡笙在一次對話中告訴她，他被賣給俄軍。胡笙起初以為自己在俄羅斯找到洗衣工的工作，他給妻子留下了最後一段語音留言說道，「請為我祈禱」。

西拉吉（Mohammed Siraj）的20歲兒子薩賈德（Sajjad），為養活失業的父親與長期患病的母親而離家打拼時，相信自己將在俄羅斯擔任廚師。西拉吉哽咽描述，兒子與俄羅斯指揮官爭執，堅持他是來當廚師而非作戰。對方威脅如果不服從就監禁他，還有人威脅要射殺他。

在這之後，西拉吉透過一名與薩賈德一起服役的孟加拉男子得知，他的兒子在無人機攻擊中喪生。妻子也因此在不久後離世。

有家屬在2024年底向倡導孟加拉工人權益的非政府組織求助，表示無法聯繫到在俄羅斯的親人。調查發現，至少10名孟加拉男子在被誘騙參戰後失蹤。

阿克達爾與赴俄羅斯的丈夫失去聯繫。（圖／美聯社）

2025年1月在一名受害者的指控下，孟加拉警方破獲一個俄羅斯人口販運集團。警方相信，由與俄羅斯政府有聯繫的孟加拉中間人經營的類似網絡，負責協助孟加拉人進入俄羅斯。

目前不清楚有多少孟加拉人被誘騙至俄羅斯。一位孟加拉警方調查員表示，約40名孟加拉人可能在戰爭中喪生。調查員表示，有些人明知最終會上前線，但仍因高額報酬而自願前往。

失蹤者家屬表示，他們沒有收到親人賺取的任何金錢。阿克達爾表示，「我不要錢或其他任何東西，我只想要我孩子們的父親回來」。

延伸閱讀

NBA/「真理」被控射後不理 女子提告：我肚裡的孩子是他的

NBA/東契奇砍46分屠牛！只花65場破湖人上古神獸紀錄

NBA/庫明加想走卻走不了？湖人首波報價勇士秒打槍