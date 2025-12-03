不服歐盟將淘汰俄能源 匈牙利擬狀告歐盟法院

匈牙利外交部長西亞爾托(Peter Szijjarto)今天(3日)表示，匈牙利將就歐盟逐步淘汰俄羅斯能源的決定，向歐盟法院提起訴訟。

歐盟成員國已同意，在2027年底前逐步淘汰俄羅斯天然氣的進口，以結束歐盟數十年來對俄羅斯能源的依賴。這項決定遭到匈牙利和斯洛伐克的反對，這兩個國家仍然高度依賴莫斯科的天然氣和石油供應，並擔心成本更高的替代能源會損害其經濟。

西亞爾托在記者會上表示：「匈牙利不可能接受並執行布魯塞爾的這項命令。」他表示，此舉違反了歐盟的創始文件，是偽裝成貿易政策的制裁措施。

西亞爾托表示，一旦布魯塞爾方面做出最終決定，匈牙利將正式向歐盟最高法院提起訴訟。

西亞爾托表示，他已就此事與斯洛伐克方面進行了磋商，並就協調事宜達成協議。

斯洛伐克政府今天探討了法律選項，但並未說明將採取何種行動。與匈牙利一樣，在俄羅斯於2022年入侵烏克蘭後，斯洛伐克仍與莫斯科保持開放關係。

斯洛伐克政府上個月表示，將研議採取法律行動，同時強調一切將取決於歐盟執委會是否會履行今年稍早作出的承諾，包括在逐步淘汰俄羅斯能源的過程中，協助該國應對可能出現的能源短缺或價格飆升。

斯洛伐克先前阻撓歐盟對俄羅斯的制裁方案，這也讓它獲得歐盟的保證；這項制裁措施需要歐盟成員一致同意。然而，能源淘汰計畫屬於立法性質，只需獲得多數成員國支持即可通過，這意味著匈牙利和斯洛伐克實際上無力阻止這項法律獲得批准。