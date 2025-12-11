不服法庭直播遭駁！柯文哲嗆：到底怕什麼？

民眾黨前主席柯文哲今赴北院出庭。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞]

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金等案，北院今（11日）、明兩天開庭進行200多卷「提示證據」程序，對於柯聲請辯論程序、宣判時錄音、錄影法庭直播日前被駁回，合議庭僅裁准「事後」在司法院網站播放，柯不服昨提抗告。柯文哲今也開嗆，「我內心坦蕩，我希望真相可以水落石出，我希望法庭可以直播，讓大家知道，到底發生了什麼事，結果你們到底在怕什麼？你們有什麼不敢讓人家知道的？」

柯文哲上午出庭會前發表談話，他指出，本來今天可以利用法庭直播的機會，讓這個社會眾所矚目的案子，可以向社會大眾公開說明，結果，今天這個法庭直播變成事後的紀錄片。

廣告 廣告

柯文哲強調，「我內心坦蕩，我希望真相可以水落石出，我希望法庭可以直播，讓大家知道，到底發生了什麼事，結果你們到底在怕什麼？你們有什麼不敢讓人家知道的？」

柯文哲說，不過，即使如此，今天他還是會在法庭上，為自己的清白、為公務員的尊嚴、為台灣的社會公平正義奮戰到底。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

助理費爭議延燒！周萬來請假僅送書面報告 綠委譴責嗆：不敢來

痛罵助理逼撤連署？劉書彬：沒有 目前立院的方式就非常好