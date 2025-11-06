不服清大認定性騷 王丹興訟敗訴

民運人士王丹。（本報資料照片）

民運人士王丹在民國103年擔任台灣清華大學客座助理教授期間，被爆料在美國一家飯店強吻男學生，清大調查後作成處分，認定他性騷擾成立，但因王後來沒在清大任教，所以沒有將他送交懲處，只建議他自費接受心理輔導等，王丹不服提出行政訴訟，台北高等行政法院審理認為，清大行政處分認事用法並無違誤，6日判決王丹敗訴。可上訴。

王丹101年到104年在清大任教，112年6月3日清大經由媒體報導知悉，有1名男子在臉書貼文記載，103年6月6日王丹在美國紐約一家飯店與男學生共同旅行獨處時，對男學生有強吻行為，疑似老師對學生性騷擾，校方因此啟動調查程序。

廣告 廣告

清大在113年1月10日作成處分，認定王丹性騷擾成立，但審酌本案被害人的人數為1人，且王丹過往並無類似行為，也沒有懲處告誡後再犯的情狀，且依被害學生表示，王丹在他拒絕後就停止性騷擾行為。清大認為，王的行為不構成情節重大。

清大考量王丹先前是客座助理教授，目前已未任教，雖不用依性平法移送教評會懲處，但建議王丹自費接受4次心理諮商與輔導，接受8小時性別平等教育課程，王丹不服，提出行政訴訟。

北高行政法院認為，清大認定王丹性騷擾成立，要求他應自費接受心理諮商與輔導等，是為了協助他完成預防目的之輔導教育措施，避免遭受裁罰，並無制裁王丹的目的，清大認事用法並無違誤，也沒有違反公正客觀義務及有利不利一律注意原則，昨日判決駁回王丹的訴訟請求。