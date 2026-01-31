不服警連續開單 男街頭咆哮下場慘了

民眾拍下周男在街頭咆哮的畫面。（翻攝網路）

台北市1名男子今（31）日凌晨4時，駕車行經信義區時，因右轉未全程使用方向燈，遭警方攔下開單告發，事後周男於道路上徘徊不願離開，又遭舉發於禁止停車處所停車。最後於駛離過程中，又未依規定繫安全帶及以手持使用行動電話，短時間內連續遭舉發4張罰單。

北市信義分局三張所員警擔服巡邏勤務時，在信義區松仁、松高路口，見周男駕駛自小客車右轉時未全程使用方向燈，予以攔停以不依規定使用燈光，即違反道路交通管理處罰條例第42條開單舉發違規。

警方舉發完請駕駛人駛離時，周男情緒激動，且於道路上徘徊不願離開，經警方多次告知駕駛人攔查程序已完成，並請其駛離時，周男仍不依指揮，警方又依規定舉發於禁止停車處所停車；後於駛離過程中，駕駛人未依規定繫安全帶及以手持方式使用行動電話等情，予以攔停舉發計4張罰單。

警方指出，民眾對本案違規舉發持有疑義，得依道路交通管理處罰條例第九條之規定，向分局或裁決機關提出交通違規申訴，以維護權益，本案將依程序續處。

