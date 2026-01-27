不服陳啟昱交保裁定！南檢今提抗告 台鹽綠能弊案3被告過年地點有變數

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

民進黨籍前立委、台鹽前董事長陳啟昱先前因涉嫌台鹽綠能公司採購與工程弊案而與台綠前總經理蘇坤煌、鴻暉公司負責人蘇俊仁一同遭到羈押。由於續押期限將於1月28日期滿，3名被告向台南地院聲請交保後獲准，其中蘇坤煌與蘇俊仁已在昨（26）日交保，陳啟昱則於今（27）日下午1點完成交保程序離開地院，然而台南地檢署隨即對此提出抗告，也讓陳啟昱等人的過年地點充滿變數。

台南地檢署在台鹽前董事長陳啟昱捲裁定交保後隨即提出抗告，讓陳啟昱的過年地點出現變數。（圖／資料照）

據了解，台南地院合議庭在26日裁定，陳啓昱以1200萬元交保，蘇坤煌與蘇俊仁則各以700萬元交保，3人須接受科技監控，並限制住居與出境、出海，被告也被禁止與證人接觸，或對相關人物進行任何騷擾行為。蘇坤煌與蘇俊仁於當天即完成交保，陳啟昱則因交保金額較高，因此今日下午才完成相關程序。

廣告 廣告

對於3人成功獲得交保之情形，台南地檢署表示，陳啓昱等3名被告涉犯《證券交易法》特別背信等7年以上有期徒刑重罪之犯罪嫌疑重大，亦有串證及逃亡之虞，非予以繼續羈押，顯難進行審判與執行。對於地院裁定結果不服，將依法提出抗告，這也讓3名被告的過年地點充滿變數。

陳啟昱與前台綠總經理蘇坤煌、鴻暉公司負責人蘇俊仁在2024年底被控利用台鹽綠能光電案，掏空台鹽綠能近4億元，並於同年遭到羈押；去年9月法院一度裁定以陳啓昱以600萬元，蘇坤煌、蘇俊仁則各以400萬元交保，不過隨後檢方抗告成功，讓3人在重獲自由數日內再度遭收押至今。

更多FTNN新聞網報導

快訊／涉掏空台鹽綠能4億元！ 前董座陳啟昱被押1年多獲1200萬交保

不爽割喉案加害者太囂張！男大生怒PO未成年個資 遭判刑3月、緩刑2年

挪公款匯妻帳戶、付服務處水電！市議員黃紹庭詐領1455萬助理費 二審仍獲緩刑

