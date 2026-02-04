不服一審無期徒刑判決 安倍晉三遇刺案槍手山上徹也提上訴

日本前首相安倍晉三於2022年7月在奈良市近鐵大和西大寺站前為參議院選舉助選時遭槍擊身亡一案，奈良地方法院1月21日對被告山上徹也（45歲）作出一審判決，認定其犯殺人等罪，判處無期徒刑。被告律師團4日上午向大阪高等法院提出上訴，對一審判決與量刑「全面不服」，案件將進入二審審理。



一審裁判員裁判認定，山上徹也於案發當日以自製槍枝朝正在演說的安倍晉三開槍，導致安倍因失血過多身亡。判決指出，被告除殺人罪外，亦成立違反槍刀法（發射、加重持有）、違反武器等製造法、違反火藥類取締法及建造物損壞罪等多項罪名，並駁回辯護方對部分罪名成立與否的爭執，包括主張發射罪不成立的說法。



對於動機與量刑，奈良地院認為，被告母親長期向世界平和統一家庭聯合會（舊統一教會）捐獻巨款，導致家庭破裂，相關宗教傷害確實是本案的遠因之一，被告的成長背景也有不利處境，對教團抱持強烈怨恨並非全然難以理解。



然而，法院指出，即便心中充滿憤怒，仍不能成為奪取他人性命的正當理由，從情緒轉向製造槍枝並實際殺人的決定，「存在難以忽視的重大飛躍」。判決同時認為，被告在未能接近其原本意圖攻擊的教團幹部情況下，因自身經濟困境與時間壓力而轉而鎖定安倍，屬短視且以自我為中心的決策過程，犯行手段惡質、危險性高，社會影響重大，量刑上不具備減輕空間，因此判處無期徒刑。



辯護團表示，將就量刑不當、部分罪名成立與事實認定提出爭執，並指出一審判決「幾乎全面採納檢方主張」，因此對判決結果全面不服。隨著上訴提出，案件將由大阪高等法院審理，後續是否影響量刑結果，仍有待二審法院進一步判斷。



