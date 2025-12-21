不查證？ 遭控赴陸「接旨」 陳玉珍：我在台北

廈門台商企業協會的33周年活動，包括翁曉玲、林思銘等國民黨立委都受邀參加。但卻有平面媒體指稱，立委陳玉珍在前一天就預先抵達，此行是為與中共接觸，並確保能擋下國防預算。對此，國民黨回應，赴陸就是要與台商交流，不排除對媒體提告；而陳玉珍也說這是假消息，並錄影證明，她自己「人就在台北辦公室」。

遭控赴陸擋預算，陳玉珍錄影反擊：人就在台北。（圖／TVBS）

PO出好幾張在餐桌前的照片，國民黨立委翁曉玲說要感謝，台商對兩岸交流做出重要貢獻，因為前一天，就有平面媒體指出，川普政府兩度軍售加大挺台力道，超出中共預期試圖接觸在野黨人物，確保擋下賴政府，提出的國防特別預算與重要國安修法，並說這場廈門台商協會33週年活動，就是為確保對台工作「沒有意外」。

民進黨團幹事長鍾佳濱：「在台灣當民代，到中國狂跪拜，中國無所不用其極，跟在台灣的其他政黨人士合作就要亂台」綠營隨之猛烈批評，平面媒體也揭露，有國民黨立委翁曉玲，林思銘葉元之出席這場活動，並說這是要為「鄭習會」鋪路，國共合謀重要議案，陳玉珍提早一天抵達廈門，但藍營接力駁斥，像是陳玉珍就錄影片證明，自己此刻正在台北的辦公室。

國民黨立委陳玉珍：「自由時報又在胡說八道，說我昨天就已經抵達廈門，自由時報做任何，製造假新聞都不用求證，然後三立就跟著引述嗎？」國民黨發言人江怡臻：「不僅會出席陸商的活動，也會出席美國日本新加坡，甚至東南亞國家的相關活動，不會因為是陸商，就抹紅上色或是避之惟恐不及。」

翁曉玲也發文澄清，說自己全程自費卻被綠媒惡意抹黑，而被民進黨議員戴瑋珊點名，去中國的葉元之也在臉書下方留言，「我去國小會勘爭取預算，妳罵我打擾學生上課，我去大陸參加台商活動，妳罵我是去接受中共命令，為什麼妳這麼變態一天到晚對我潑糞。」

國民黨發言人牛煦庭：「就是自由時報憑空捏造，那我想民進黨執政無方，面對預算的僵局朝野關係不睦，他沒有能力用溝通的方式來解決問題，只想著持續以造謠，跟情緒勒索的方式意圖甩鍋，國民黨不排除用法律的手段解決問題。」但任何行為都被指跟中共有關聯，若法律真能解決，或許也不會出現這般無止境的輪迴。

