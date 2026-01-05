不棄養、守護牠！飼主消極照護遭動保處祭出鐵腕

臘腸犬抵達動物醫院時，精神委靡

飼主應對所飼養動物負起終身照護責任，不論環境如何變遷，絕不可輕言棄養，務必落實各項安全防護措施以保護動物生命。新北市新莊區日前便發生一起因疏忽與棄養遭重罰的案件，邱姓飼主搬遷新居時，將臘腸犬獨留於未設防護的3樓陽台，導致犬隻自欄杆縫隙墜落1樓重傷，現場哀嚎聲引起鄰居注意並通報動保處，這才揭發這起令人心痛的疏忽事件。

受傷的臘腸犬經獸醫師診斷，因高處墜落造成骨盆骨折，傷勢極其嚴重，恐有終身癱瘓之虞。然而，動保處在第一時間聯繫飼主說明傷勢及醫療需求後，邱姓飼主卻表現得漠不關心，既未到院探視，也未安排後續照護。經多日查證，動保處認定飼主對受傷犬隻未盡應有的照護責任，行為已構成惡意棄養。

臘腸犬被單獨留置的住家，陽台欄杆縫隙大有墜樓風險（左圖）。新北動保處緊急移送犬隻（右圖）。

經過新莊分局福營派出所協助通知飼主到案說明，動保處清查發現該飼主違法情節嚴重，不僅未提供安全生活環境導致寵物墜樓，還涉及未辦理寵物登記、未完成絕育或申報繁殖管理，以及未依規定注射狂犬病疫苗等。針對《動物保護法》與《動物傳染病防治條例》的多項違規，動保處依法裁處共計12萬8,000元罰鍰，並強制其接受3小時動保課程，更將其列入黑名單，終身剝奪飼養犬貓的資格。

新北市動保處強調，犬貓天性好奇且對新環境敏感，飼主於搬家或環境變動時，必須事先加強陽台與窗戶的安全防護，避免獨留寵物於危險空間。此案例再次提醒所有飼主，動物受傷時的即時醫療與不離不棄是基本法律義務，若選擇置之不理，法律將嚴懲不貸，以維護動物基本的生存尊嚴。

經過治療後，臘腸犬情緒較為穩定

資料來源：新北市政府