不歡迎炒匯熱錢！外資純套利被盯上 央行：有買股事實才能結匯

財經中心／師瑞德報導

為維護外匯市場秩序，中央銀行24日宣布修正「銀行業輔導客戶申報外匯收支或交易應注意事項」。針對外界關注的外資匯入結匯規範，中央銀行外匯局副局長洪櫻芬在記者會上火力全開，明確指出本次修法的核心目標就是要防堵外資利用「投資台股」名義匯入資金，實則進行「炒匯」的套利行為。洪櫻芬強調，銀行業必須確實負起輔導責任，確認客戶「結匯性質」與「申報內容」完全相符，亦即「有買股票的事實，才能辦理結匯」。

上半年查獲違規個案 洪櫻芬揭外資「炒匯」手法

洪櫻芬指出，雖然現行法規原本就規定結匯需與申報相符，但今年上半年央行在金檢時發現，有部分外資將資金匯入台灣並結匯成新台幣後，竟然「沒有實際投入股市」。這些資金在新台幣帳戶內「停留（Parking）」數日，等待匯率波動套利後便又匯出，完全背離了當初申報「投資國內證券」的目的。

洪櫻芬嚴肅表示，這種「假投資、真炒匯」的行為雖屬個案，但已對外匯市場穩定造成干擾。為了杜絕此類漏洞，央行決定在本次修法中「把話說清楚」，透過強化法規文字與新增問答集（QA），要求銀行必須嚴格把關。

銀行需確認「下單事實」 沒買股資金不准進場

針對銀行如何落實把關，洪櫻芬進一步說明，結匯銀行的責任在於輔導申報，因此在受理外資將美元結售為新台幣時，必須確認外資「確實已經下單買股」。她強調：「原則很簡單，你要投資台股才能結匯，如果你根本沒有下單買股票，憑什麼把美金換成新台幣留在帳上？」

洪櫻芬解釋，不論外資的操作策略是當日交割（T日）、或是配合台股T+2制度在隔日（T+1）或後天（T+2）匯入資金，央行都予以尊重；但前提是「交易必須真實存在」。若外資試圖先把錢匯進來「等著買股票」，卻遲遲未下單，這種情況將不再被允許。銀行若發現客戶申報投資台股卻無下單證明，應拒絕受理其結匯申請。

保管行視同申報人 違規最重可開罰

此外，針對外資在台的保管機構（保管行），洪櫻芬也重申，保管行身為外資的國內代理人，在法規上被「視同申報義務人」。這意味著保管行必須對外資申報內容的真實性負責。若發生申報不實、隱匿或協助外資炒匯之情事，央行可依《管理外匯條例》進行處分。

洪櫻芬最後總結，本次修正並非新增限制，而是要求銀行業「上緊發條」。透過明文規範結匯行與保管行的責任，央行宣示捍衛新台幣匯率動態穩定的決心，不容許外資將台灣當成短期炒匯的提款機。

