不止台灣！美要求免簽旅客提供5年內社群紀錄 日韓與英澳等國均在列

美國國土安全部週三（12/10）提議新規定，將要求「免簽證計畫」適用國家的外國旅客入境前，需提供過去5年使用的社群媒體帳號。包括台灣、日本、南韓、英國、澳洲及大多數歐盟國家均為該計畫適用國家。

《彭博新聞》報導，根據國土安全部週三公告，美國海關暨邊境保護局（CBP）計劃在「免簽證計畫」（VWP）共42國旅客的審查程序中，將過去5年使用的社群媒體帳號列為強制提交的資料項目。這項新規定提案將在發布60天內徵詢公眾意見。

在新規提案中，CBP將要求申請人提供多項個人資料，除了社群帳號外，也包括過去10年曾使用的電郵信箱，以及父母、配偶、兄弟姊妹與子女的姓名、出生日期、居住地與出生地。

美國在台協會（AIT）週三稍早已在臉書提醒，自12月15日起，所有申請H1-B（專業工作簽證）、H-4（H類家屬簽證）、F（學術類學生簽證）、M（技職類學生簽證）及J簽證（交流訪問／實習生簽證）者，須將社群媒體帳戶隱私設定調整為「公開」，以便進行必要的審查。

《紐約時報》報導，在現行制度下，免簽國旅客須申請「電子旅行授權」（ESTA），支付40美元，並提交電郵、住址、電話與緊急聯絡人資訊，授權有效期為兩年。

2016年起，ESTA申請表將社群帳號列為選填項目。簽證與移民服務公司 Boundless執行長王曉（譯音，Xiao Wang）向《紐時》表示，以往CBP並未說明不填該欄位的影響，但未來若不提供社群帳號，可能被視為「隱瞞資訊」，對申請不利。

台灣自2012年11月1日起獲美國加入「免簽證計畫」，旅客可在無簽證情況下赴美停留最多90天，但事先透過電子旅行授權系統（ESTA）接受審查。

川普總統週三在白宮被問及此政策時說：「我們要確保不會讓錯的人進入美國。」

