不止是影像！續航、性能全升級！HUAWEI Pura 90 Ultra 規格曝光

文章來源：Qooah.com

消息源博主@超維界 1月13日曝光 HUAWEI Pura 90 Ultra 影像能力，HUAWEI Pura 90 系列的多項規格已逐漸清晰，該系列預計將於今年5月正式推出。

核心配置方面，標準版可能搭載 Kirin 9030 處理器，頂配機型 Pura 90 Ultra 可能配備 Kirin 9030 Pro 處理器。該處理器採用全新 9核架構，並預裝 HarmonyOS 6.1 系統，能夠給用戶高效、流暢的裝置協同、運行感受。

廣告 廣告

影像方面，HUAWEI Pura 90 Ultra 的後置會配備 2億像素超強長焦鏡頭，傳感器型號為 SCC80XS（22nm），主鏡則為 5000萬像素、具備1吋大底的可變光圈。

屏幕方面，將全系回歸直屏設計，標準版配備 6.58吋屏幕，Pro為 6.87吋，兩者均為窄邊框工藝，正面屏佔比將會更讓用戶滿意。此外，全系有望標配 3D 面容解鎖，其在支付與暗光環境下的安全性和體驗，對比傳統指紋識別有顯著提升。

電池方面，HUAWEI Pura 90 標準版電池容量約為 6000mAh，Pro 及 Ultra 版可能會升級為 6500mAh，容量或將提升至 7000mAh，全系支援 100W 有線快充與 50W 無線快充。