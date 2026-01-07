不止是電筒！CES 獲獎產品 Timeli 亮相，集警報、錄像、定位、求救於一體

文章來源：Qooah.com

在 CES 2026 展會上，Smart Home Protection LLC 推出的智能便攜安全裝置 Timeli，憑借創新設計斬獲 「CES 2026 創新獎」，其售價 299.95 美元，打破了傳統手電筒的功能局限。

這款裝置形似手電筒，卻突破了傳統產品的功能邊界，整合了六大核心能力：高功率照明滿足基礎照明需求，高清影片錄制留存關鍵畫面，高分貝警報震懾潛在風險，實時 GPS 定位精准鎖定位置，雙向語音通話實現即時溝通，直連應急調度中心打通救援快速通道。緊急場景下，單按按鈕即可同步開啓照明與錄像，長按 SOS 鍵便會觸發警報，實時音影片與位置資訊同步傳送至專業監控中心，成功解決傳統語音報警「資訊模糊、反應慢」的問題，同時降低誤報率。

廣告 廣告

Timeli 搭載蜂窩網絡、Wi-Fi 與藍牙模塊，無需綁定智能手機即可獨立運行。它身形輕巧，長約 18cm、重 198 克，便於隨身攜帶，且支援超長待機，還具備應急流動充電器功能，在為手機充電的同時，能預留足夠電量保障自身安全功能正常使用。配套的 iOS/Android 應用為用戶提供了個性化設定空間，可自由調整影片解像度、亮度及警報音量，適配夜間獨行、戶外探險、獨居防護等多種場景需求。