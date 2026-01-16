不止炒價！華碩親口認「5070 Ti 命不久矣」，AI「吃光光」NVIDIA 勸夥伴自找記憶體出路？

知名 YouTube 科技頻道 Hardware Unboxed 近日透露，華碩因應全球記憶體供應緊張，已停止生產旗下 RTX 5070 Ti 及 16GB 款 RTX 5060 Ti 顯示卡。據稱 ASIS 已明確表示 RTX 5070 Ti 目前「供應短缺」，因此把該型號列入「生命週期終結」清單，未來不會再生產。

澳洲零售商：RTX 5070 Ti「已斷貨」

Hardware Unboxed 引述澳洲當地零售商透露，5070 Ti 已「無法從合作夥伴及分銷商處採購」，預計至少在今年第一季都會維持缺貨狀態。至於 5060 Ti 16GB，情況也「幾乎一樣」，華碩更表示不再計劃生產該款型號。由於兩者都採用 16GB 記憶體設計，製造成本高企，加上供應緊張，令華碩決定暫停生產。

雖然外界曾憧憬兩款 GPU 有可能在今年稍後時間回歸市場，但 Hardware Unboxed 認為概率「極低」。

NVIDIA：需求強勁，記憶體供應受限

NVIDIA 向我們的姊妹網站 Engadget 回應稱：「市場對 GeForce RTX 顯示卡需求強勁，但記憶體供應仍然緊張。我們會繼續出貨所有 GeForce 型號，並與供應商合作以最大化記憶體可用性。」

至於華碩方面，暫未就此事回覆傳媒置評請求。

記憶體荒衝擊消費級市場

Hardware Unboxed 在影片上架後亦發表澄清，指華碩並非代表 NVIDIA 官方宣布停產，而是「由於記憶體短缺，華碩自家的 RTX 5070 Ti 系列（包括 Prime 與 TUF Gaming）已列入『終結』清單。」

頻道補充，現時零售商亦無法從任何顯示卡板卡製造商取得 5070 Ti 存貨，所以其實際上已成「名存實亡」的產品。

近年 AI 熱潮掀起巨量硬件需求，資料中心對記憶體及運算晶片需求暴增，多間記憶體製造商已把生產線轉向製作高頻寬記憶體（HBM），滿足 AI 客戶需求。結果導致一般消費者可用的 RAM、SSD 及 GPU 成本飆升。

Micron 撤出消費市場，業界專注 AI 元件生產

去年 12 月，Micron 宣布將逐步結束旗下消費品牌 Crucial，以便集中資源支援 AI 行業。這亦顯示傳統 PC 零件市場正受 AI 供應鏈擠壓。

ASUS 是首間公開評論此次記憶體危機的 NVIDIA 顯示卡合作夥伴。以往 NVIDIA 會向合作廠商提供 GPU 晶片及配套記憶體，但據外媒 Tom’s Hardware 早前報導，NVIDIA 或已要求夥伴自行採購記憶體，僅提供 GPU 晶片本體。若傳聞屬實，記憶體供應問題未來或更難緩解。

