不止立委赴中要經審查許可 陸委會：所有民選代表都在規範內

[Newtalk新聞] 行政院會今（26）日拍板「兩岸人民關係條例」修法，針對立委等民代建立赴中審查許可制，違法赴中者可處200萬元以上、1000萬元以下罰鍰。大陸委員會副主委暨發言人梁文傑下午於記者會補充說明，除了立委之外，下至所有民選代表如：各縣市議員、村里長和鄉鎮市民代表等，都在修法的規範之內。

梁文傑說，未來十職等以下的公務員赴陸，需要該單位或該機關長官許可。為了回應社會期待，加入立委赴陸許可制至於修法會否成功，他強調，碰到障礙並不代表雙手一攤、什麼都不做，「該推的，還是要推」。

媒體詢問，政府單位是否估計過，修法草案新增多少人受影響？梁文傑回應，公務員部分其實沒增加，民意代表部分是新增立委，需要揭露的是各縣市議員、有選票的村里長、鄉鎮市民代表、鄉鎮長等，「我們的規定並不是增加新內容，而是要落實原本兩岸條例內的機制」。

