不止董事長！ 勞部擬明定董事、大股東性騷最重罰100萬

勞動部2日預告修正《性工法細則》增列董監事、大股東、負責人3等親、位居特殊重要職位等，勞工也可直接向地方政府直接申訴，最重可處100萬元罰鍰。（示意圖：shutterstock／達志）

民進黨日前爆發性騷擾吃案後，引發各界關注，勞動部因而修正《性別平等工作法》，若最高負責人為性騷擾行為人，勞工可以直接向地方政府申訴，日前傳出某食品公司董事性騷勞工卻遭勞動部以非名義最高負責人撤銷，勞動部2日預告修正《性工法細則》增列董監事、大股東、負責人3等親、位居特殊重要職位等，勞工也可直接向地方政府直接申訴，最重可處100萬元罰鍰。

日前某新北市公司董事藉由教勞工包粽子卻藉機肢體碰觸、甚至抱住勞工，新北市政府認定性騷屬實開罰10萬元，但勞動部訴願會以董事非最高負責人為由撤銷裁罰，引發各界議論。

廣告 廣告

勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅表示，實務上曾有公司董長配偶、董事或如總裁等位居事業單位重要職位但又非為名義負責人性騷擾員工，此時也難以期待公司能依性工法規定秉持客觀、公正、專業原則。

黃琦雅說，因而參考「大量解僱勞工保護法」相關辦法，草案中明定公司董監事、持股20％以上大股東、經工會、股東或協力廠商指認、代表人或負責人配偶或三等親或是位於事業單位特殊重要職位，皆屬為實際負責人，只要勞工提出相關證明，地方主管機關就應受理調查，若認定確實有性騷擾情事，可以處1萬元至100萬元罰鍰。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

更多中時新聞網報導

宇宙人開睡衣趴 小玉阿奎當秒睡王

服裝 把演員推進角色裡

保健》秋冬轉冷就憂鬱 就醫解心結