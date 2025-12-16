不死心！中國代表安理會又指責高市涉台言論 日方批不恰當且無關

為反擊日本首相高市早苗在國會答辯有關「台灣有事」言論，繼兩度致函聯合國秘書長古特瑞斯之後，中國常駐聯合國代表傅聰15日在聯合國安理會會議上，當面指責並要求日本撤回言論，但遭到日本常駐代表山崎和之反駁「沒有根據的發言」兩人在會議上展開激烈交鋒，雙方口水戰仍未見休兵。

《共同社》報導，聯合國安理會15日以國際和平與總體安全保障為議題召開「為和平展現領導力」會議，中國常駐聯合國代表傅聰再度在會議上再度指責日本首相高市早苗有關「台灣有事」的國會答辯是「逆流而動」，給世界和平帶來嚴重隱患，敦促其撤回言論。

傅聰在發言中還稱：「80年前，日本軍國主義也曾以所謂『自衛』為名對外發動侵略，給中國、亞洲和世界帶來深重災難」，他呼籲各國「決不能允許軍國主義死灰復燃，絕不能允許法西斯主義的幽靈復活」。

中日雙方會議尾聲還要求額外發言

而日本《時事通信社》則報導，傅聰就高市的答辯還表示，這是「對內政的公然干涉」，並稱其「違反以《聯合國憲章》原則為基礎的國際關係基本規範」。

對此，日本常駐聯合國代表山崎和之則當場駁斥傅聰發言是「沒有根據的發言，令人遺憾」並表示這類言論「將分裂帶入會員國之間，損害聯合國未來展開建設性討論的場合，是不恰當的」。山崎和之強調，在台灣相關問題上，日本「一貫期待透過對話和平解決」。

山崎呼籲包括安理會在內的聯合國改革的同時，也指出中方的批評不符合會議主題，是「不恰當且無關的」。對於傅聰批評日本軍國主義復活，山崎也反駁表示，「二戰以來，日本一貫堅持走和平國家道路」。

其他國家多聚焦下任秘書長選舉

日媒報導還提及，除了在會議期間一陣你來我往外，在會議屆尾聲之際，中國與日本又分別要求額外發言機會，並且再次相互指責。

中國代表傅聰在這次會議直接批評日本首相高市早苗言論之前，已經兩度因此事致函聯合國秘書長古特瑞斯，要求日本撤回相關言論，為回應中方，日本代表山崎和之也兩度致函予以反駁。

聯合國安理會15日的會議是由輪值主席國斯洛維尼亞主持，會議目的是要強調多邊合作的重要性，並聚焦將於明年正式啟動的下任聯合國秘書長選舉。除了中國和日本之外的其他國家，大多數發言都是圍繞秘書長選舉程序的透明度及聯合國改革的必要性等話題。