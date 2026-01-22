不死心？英媒：川普加碼「每人3千萬」 利誘格陵蘭公投入美

美國總統川普21日宣布格陵蘭計畫，似乎暫時放棄用軍事力量奪取，但外媒披露，川普仍不放棄「利誘」當地人，他打算開出每位格陵蘭人約100萬美元（約3163萬台幣）作為誘因，吸引當地人投票同意加入美國。

美國總統川普。（圖／路透社）

英國《每日郵報》報導，川普（Donald Trump）目前構想以每位格陵蘭島民約100萬美元作為誘因，若島民投票同意加入美國，他將支付這筆款項。以格陵蘭約5萬7千名居民計算，總支出可能達約1兆8千億台幣，川普表示，「這只是我們每年國防支出的零頭。」

不過，丹麥外長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）堅決反對美國擁有格陵蘭，他對《丹麥國家廣播公司》表示，「美國擁有格陵蘭是不可能的紅線，我們不會讓步。」

至於川普提出的每人百萬美元計畫，格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）也嗤之以鼻，他直言，「夠了，別再幻想吞併了。」他強調，任何改變都需島民自行決定，並非美國單方面決定。

