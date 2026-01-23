不死心！藍白再提案要賴清德赴立院國情報告1.25兆軍購 55：51表決通過

記者詹宜庭／台北報導

藍白通過「賴清德總統赴立法院國情報告」公決案。（圖／翻攝自國會頻道）

總統賴清德去年提出未來8年投入1.25兆元的國防特別條例，但行政院所提出的「國防特別條例草案」一直遭藍白立委在立法院程序委員會封殺。藍白兩黨立院黨團今（23日）於立法院會再度提出「賴清德總統赴立法院國情報告」的公決案。經記名表決，現場出席106人，贊成55票、反對51票，提案順利通過。

行政院所提「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，總金額達1.25兆元，但多次在程序委員會遭藍白立委封殺，引發民進黨立委不滿。去年12月，藍白兩黨曾提案要求賴清德就國防特別預算及對美軍購赴立法院提出國情報告，並於12月12日逕付二讀、交付協商。

今日，國民黨團與民眾黨團再次提出修正動議，主張本院在審議「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例暨特別預算案」時，建請賴清德履行其於2023年12月30日電視辯論會中的承諾。根據提案，總統有義務應立法院要求，到國會進行國情報告，並接受立法委員國情諮詢，就國家安全、兩岸情勢、對美軍購及國防預算規劃等議題進行說明。該案經記名表決，現場出席106人，贊成55票、反對51票，最終提案通過。

