不比輸贏比勇氣 新北智青羽球賽身障選手球場找到自信

新北市中和發展中心舉辦「二０二五智青羽球邀請賽」昨登場，讓智青身障學員使用社區專業運動設施推動社區融合。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

新北市中和發展中心「二０二五第三屆智青羽球邀請賽」十四日在中和國民運動中心登場，共八支身心障礙團體代表隊熱情參加，在球場上洋溢濃濃正能量。為鼓勵學員勇敢上場，社會局長李美珍到場為選手應援，並與身障學員組隊進行表演賽；她表示，運動不僅強健體能，更能帶來自信與改變，「不論成績如何，在我心中大家都是第一名。」

參賽選手「小偉」的故事成為這次賽事意義的最佳寫照；小偉幼時腦部受損，屬重度身心障礙者，且伴隨癲癇與長短腳問題，使右側肢體行動明顯受限，剛到中和發展中心時性格沉默寡言，對外界事物缺乏興趣與主動性。然而自從參與中心推動的羽球體適能課程後，他的身心狀態逐漸出現轉變。

儘管動作協調對小偉而言格外吃力，他在球場上一次次練習揮拍、調整步伐，從不輕易放棄，這股堅持，讓他逐漸找回成就感。這次羽球邀請賽中，小偉與隊友搭配默契十足，還主動說「我還要繼續比下一場！」這句話讓現場人員深受感動，體會運動帶來最珍貴的力量。

社會局長李美珍表示，二０二六全國身心障礙國民運動會將在新北市舉行，市府正積極整合資源，推動多元共融運動；這次羽球邀請賽與中和國民運動中心合作，讓智青學員能使用社區專業運動設施，是推動社區融合的重要一步。

中和發展中心由市府委託第一社會福利基金會辦理，執行長張菁倫表示，中心自二０二０年開設羽球課程以來，許多學員在規律運動後，情緒更加穩定，更願意與人互動。她也感謝教練長期用心指導，陪伴學員一步步進步。

中心主任林以哲指出，今年該中心有二名工作人員考取羽球教練證照，其中陪伴學員訓練超過六年的教保員吳易?，為提升學員參與度，特別將比賽改為三對三形式，讓不同能力的選手都能找到適合的位置，在團隊合作中感受運動樂趣。