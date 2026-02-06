不氣李雅英了！見捐款兒福聯盟後致歉 郁方態度逆轉：肯定她的善心

〔記者邱奕欽／台北報導〕1歲男童「剴剴」遭保母虐死案二審結果甫出爐，相關爭議仍未平息，卻因一筆捐款掀起新風波，富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」韓籍人氣隊員李雅英，近日宣布捐款29萬元，受贈單位為兒福聯盟，因被部分網友指為「剴剴案源頭」而引發爭議。長期關注此案的郁方一度公開喊：「不要亂捐錢！」如今，李雅英透過經紀公司發聲明致歉說明，郁方的態度隨之放軟，轉而公開肯定她的善心。

李雅英捐款消息曝光後，郁方第一時間轉發相關訊息，直言自己：「快要氣死了！」呼籲外界捐款前務必查清楚對象。對此，李雅英所屬經紀公司隨後發布聲明表示，捐款初衷單純是希望偏鄉孩子能在農曆新年感受到溫暖，並非有意引發爭議，對於因資訊落差造成社會討論深感遺憾，也向大眾致上歉意，承諾未來將更審慎評估捐助單位。

看到李雅英透過經紀公司的對外聲明後，郁方昨(6日)態度明顯轉為緩和再度發聲，她強調自己「肯定雅英的善心」，也感謝經紀公司能理解外界的用心與關切。除此之外，郁方同時獻上由衷的祝福，「祝福雅英，生日快樂，你超棒的啦！台灣愛你！」最後更不忘呼籲粉絲理性看待事件，勿必在捐款前多方查證，亦可參考其他公益團體。

