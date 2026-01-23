不求大咖同框 顏建程選議員打親子牌 外娚女成看板人物

顏建程新看板未與大咖同框，找來外甥女當看板人物，強調自己的親子政見。 圖：顏建程/提供

[Newtalk新聞] 打著「盧秀燕子弟兵」名號的北屯區市議員參選人顏建程上了新看板，有別於其他參選人與大咖政治人物合照，他主打親子路線，請外甥女與他合影上看板。顏建程表示，希望展現清新溫暖的氛圍感。

顏建程強調「北屯是我的家」，他是北屯的一份子，這次參選也提出親子政見，要提高私幼教育券補助，強化幼教品質與家長負擔減輕，落實教育資源普及，以及優化區域交通網路，推動社區公車路網。

其次，是主張推動「青少年運動套票」，鼓勵青少年正當休閒與體能強化，培養健康習慣。未來若有機會代表鄉親進入市議會，會優先推動能真正改善通勤、增進兒少教育資源、照顧弱勢與拓展運動場館的具體方案，讓居住在北屯的每個家庭都能感受到改變與溫度。

顏建程中山大學政學研所碩士班畢業後，受到時任立委盧秀燕市長任用，進到立法院參與各種會議，接待各個社會團體的請願工作，在北屯服務也超過17年，對象從小學生到年長者，行政工作中的一小部分，卻是民眾日常生活的大事。

顏建程強調，北屯因為建設發展，吸引大量移入人口，公托公幼設立已無法滿足青年家庭需求，要提高私幼教育券補助，主張強化幼教品質與家長負擔減輕，落實教育資源普及。

北屯區人口已突破30萬大關且幅員廣闊，顏建程主張規劃並爭取新設北屯第二間綜合運動場館，並推動「青少年運動套票」：高中職與大學生每年發放運動套票，鼓勵青少年正當休閒與體能強化，培養健康習慣。

顏建程指出歷任市長在北屯投入很多建設，優化區域交通網路是當務之急，監督「捷運延伸大坑路線」的工程進度外，整合捷運/高鐵/台鐵→快捷公車」之銜接，利用快捷公車串接高鐵站、會展中心、大巨蛋等重點節點，讓北屯建設成果引入消費人口，促進商務與觀光流動。

其中，親子教育是顏建程參選議員的核心政見，希望透過相關政策的推動，帶動整個台中市更加蓬勃發展。

