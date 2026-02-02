不求孝親費、不留太多遺產…施昇輝3觀念勸父母：過度關心是種干預！相信子女讓他們「放膽飛」





俗話說「兒孫自有兒孫福」，但要父母完全不再關心成年子女的生活，真的並不容易。我雖然不會過問他們的人生，但心裡不可能完全沒有任何牽掛。

我在子女還在就讀國中和國小時，就失去了工作。或許他們體諒父親的經濟狀況，所以沒有人提過要出國做交換學生，讓我省了很多錢。我曾經直接斷了他們的期待，跟他們說：「我只負擔你們到大學畢業的學費，以後你們要念研究所或出國念書，請自己籌錢。如果未來要創業，我也不會出錢幫助你們。」

廣告 廣告

我的3個子女真的從來都沒有跟我提過以上的需求。既然如此，他們以後要從事什麼工作，我哪有資格表達意見？

我在大女兒上大學的時候，曾經很熱心幫她介紹到我大學同學開的公司去打工。她後來跟我說，請不要再這麼做，因為一來很怕表現不好，丟了父親的臉；二來也不敢和老闆爭取任何權益，所以壓力很大。有了這次經驗，我才了解到對子女過度關心，反而會成為一種過度的干預。

我有一個兒子學音樂，後來以非主流的樂團表演為生活重心。我有中學同學是流行音樂界的重量級人物，也認識一位大咖作詞人，曾想要請他們拉拔兒子，但並不容易。後來兒子也跟我說，會自己在業界建立人脈，無須我操心。

小女兒學商，畢業後進了國際級的大公司，後來轉行去做健身教練。雖然難免錯愕，但我還是只能接受，然後默默祝福她一切順利。

相信孩子有能力面對世界

不要給子女人生任何建議。他們當然有可能在事業上受挫，但那是他們自己的選擇，不會怪罪父母。如果你幫子女安排好人生的道路，萬一事後並不如意，他們一定會怨你。

身處這個快速變遷的時代，絕對不要再用以往的經驗來看這個世界，也絕對不要說「我吃過的鹽巴，比你吃過的米還多。」這種態度，造成很多父母很難放下「保護子女」的習慣，從來不認為子女夠成熟，可以處理任何事情。我還聽說有父母陪子女去面試，這樣子女怎麼可能真正長大？

你要相信子女有能力處理他們所面對的問題。你如果一直不給他們機會去學習，小心他們最後都成為「啃老族」，然後拖垮你的人生下半場。

不求子女給孝親費，照顧好自己

在如今AI取代很多人力的時代，父母不一定事事都比子女強、比子女懂。就以網路使用的能力來說，子女絕對遠遠勝過父母。有一天我完全無法叫出筆電裡的檔案，沒有他們的幫忙，我就只能認命。還有他們也幫我太太設定了Line Pay Money，讓她與朋友出外活動時，能很輕鬆地分攤費用。

9月底，我們全家去花東旅行3天，所有的火車票、租車、景點、三餐與住宿，通通靠他們用網路搞定。我樂得輕鬆，只負責付錢就好。父親父親，就是「付清」帳款。

無論你的經濟狀況如何，最好不要要求子女給孝親費。不要認為自己養育他們這麼多年，他們就該回報。他們身處低薪高通膨，房價又居高不下的時代，能養活自己已不容易，不要再給他們添加壓力。

好好照顧自己的身體，養成運動的好習慣，飲食也注重營養，讓自己不要有嚴重的病痛，就不會有大額的醫療支出。這樣也是讓子女在打拼事業、累積財富上，不要受到父母的拖累。

別留太多遺產，預立遺囑是最好作法

很多父母太過於替子女著想，所以生前就想幫他們節省遺產稅。最常見的做法，就是生前把房子過戶給子女。或許你相信子女不會棄養你，但請絕對不要有這種十足的把握，因為媒體上有太多類似的報導。一來他們不一定如你想像，二來他們的另一半也會有不同的意見。

另一個常見的想法，就是希望留很多遺產給子女，甚至利用每年合法的贈與稅額度轉給子女，結果自己生活過得比退休前還清苦。我認為你把子女教養長大，讓他們有獨立生活的能力，已經是仁至義盡。以往省吃儉用存下來的錢，當然該花在自己身上，讓退休後能過得比較寬裕。留太多錢給他們，絕對會害了他們。

沒有人能做到「破產上天堂」，所以一定會留下遺產給子女。不過，小心這些可能的遺產在你生前就被子女敗光。若有遺產，重點不是能節多少遺產稅，或許子女根本無須繳納遺產稅，而是你在生前該如何做到公平分配。所謂「不患寡，而患不均」，預立遺囑，且符合法令規定，才是對子女最好的作法。

點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天





更多幸福熟齡文章

大掃除丟掉一台壞風扇，爸媽竟氣到徹夜未眠…心理師點3關鍵：讓「斷捨離」不再變親子戰場

0050配息1元、0056發0.866元，除息發息日出爐…兩檔怎麼選？施昇輝掌握一關鍵：股價已與我無關

睡前差一件外套，隔天差一條命！53歲國小師晨跑心梗倒地…醫曝5因素「猝死開端」：天冷時6招保命



