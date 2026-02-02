不求孝親費、不留太多遺產…施昇輝3觀念勸父母：過度關心是種干預！相信子女讓他們「放膽飛」
俗話說「兒孫自有兒孫福」，但要父母完全不再關心成年子女的生活，真的並不容易。我雖然不會過問他們的人生，但心裡不可能完全沒有任何牽掛。
我在子女還在就讀國中和國小時，就失去了工作。或許他們體諒父親的經濟狀況，所以沒有人提過要出國做交換學生，讓我省了很多錢。我曾經直接斷了他們的期待，跟他們說：「我只負擔你們到大學畢業的學費，以後你們要念研究所或出國念書，請自己籌錢。如果未來要創業，我也不會出錢幫助你們。」
我的3個子女真的從來都沒有跟我提過以上的需求。既然如此，他們以後要從事什麼工作，我哪有資格表達意見？
我在大女兒上大學的時候，曾經很熱心幫她介紹到我大學同學開的公司去打工。她後來跟我說，請不要再這麼做，因為一來很怕表現不好，丟了父親的臉；二來也不敢和老闆爭取任何權益，所以壓力很大。有了這次經驗，我才了解到對子女過度關心，反而會成為一種過度的干預。
我有一個兒子學音樂，後來以非主流的樂團表演為生活重心。我有中學同學是流行音樂界的重量級人物，也認識一位大咖作詞人，曾想要請他們拉拔兒子，但並不容易。後來兒子也跟我說，會自己在業界建立人脈，無須我操心。
小女兒學商，畢業後進了國際級的大公司，後來轉行去做健身教練。雖然難免錯愕，但我還是只能接受，然後默默祝福她一切順利。
相信孩子有能力面對世界
不要給子女人生任何建議。他們當然有可能在事業上受挫，但那是他們自己的選擇，不會怪罪父母。如果你幫子女安排好人生的道路，萬一事後並不如意，他們一定會怨你。
身處這個快速變遷的時代，絕對不要再用以往的經驗來看這個世界，也絕對不要說「我吃過的鹽巴，比你吃過的米還多。」這種態度，造成很多父母很難放下「保護子女」的習慣，從來不認為子女夠成熟，可以處理任何事情。我還聽說有父母陪子女去面試，這樣子女怎麼可能真正長大？
你要相信子女有能力處理他們所面對的問題。你如果一直不給他們機會去學習，小心他們最後都成為「啃老族」，然後拖垮你的人生下半場。
不求子女給孝親費，照顧好自己
在如今AI取代很多人力的時代，父母不一定事事都比子女強、比子女懂。就以網路使用的能力來說，子女絕對遠遠勝過父母。有一天我完全無法叫出筆電裡的檔案，沒有他們的幫忙，我就只能認命。還有他們也幫我太太設定了Line Pay Money，讓她與朋友出外活動時，能很輕鬆地分攤費用。
9月底，我們全家去花東旅行3天，所有的火車票、租車、景點、三餐與住宿，通通靠他們用網路搞定。我樂得輕鬆，只負責付錢就好。父親父親，就是「付清」帳款。
無論你的經濟狀況如何，最好不要要求子女給孝親費。不要認為自己養育他們這麼多年，他們就該回報。他們身處低薪高通膨，房價又居高不下的時代，能養活自己已不容易，不要再給他們添加壓力。
好好照顧自己的身體，養成運動的好習慣，飲食也注重營養，讓自己不要有嚴重的病痛，就不會有大額的醫療支出。這樣也是讓子女在打拼事業、累積財富上，不要受到父母的拖累。
別留太多遺產，預立遺囑是最好作法
很多父母太過於替子女著想，所以生前就想幫他們節省遺產稅。最常見的做法，就是生前把房子過戶給子女。或許你相信子女不會棄養你，但請絕對不要有這種十足的把握，因為媒體上有太多類似的報導。一來他們不一定如你想像，二來他們的另一半也會有不同的意見。
另一個常見的想法，就是希望留很多遺產給子女，甚至利用每年合法的贈與稅額度轉給子女，結果自己生活過得比退休前還清苦。我認為你把子女教養長大，讓他們有獨立生活的能力，已經是仁至義盡。以往省吃儉用存下來的錢，當然該花在自己身上，讓退休後能過得比較寬裕。留太多錢給他們，絕對會害了他們。
沒有人能做到「破產上天堂」，所以一定會留下遺產給子女。不過，小心這些可能的遺產在你生前就被子女敗光。若有遺產，重點不是能節多少遺產稅，或許子女根本無須繳納遺產稅，而是你在生前該如何做到公平分配。所謂「不患寡，而患不均」，預立遺囑，且符合法令規定，才是對子女最好的作法。
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
更多幸福熟齡文章
大掃除丟掉一台壞風扇，爸媽竟氣到徹夜未眠…心理師點3關鍵：讓「斷捨離」不再變親子戰場
0050配息1元、0056發0.866元，除息發息日出爐…兩檔怎麼選？施昇輝掌握一關鍵：股價已與我無關
睡前差一件外套，隔天差一條命！53歲國小師晨跑心梗倒地…醫曝5因素「猝死開端」：天冷時6招保命
其他人也在看
女疑跟男友「鬧分手」！餵藥害死兒 高大成罵：亂來
女疑跟男友「鬧分手」！餵藥害死兒 高大成罵：亂來EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
孩太吵「1家4口遭丟包」！風向全變了 名醫嘆：原來是不能丟錯人
日前一名替代役溫男遭多元計程車司機丟包在台64線，隨後遭後方4台車輛輾斃。後續又有一名媽媽控訴，因為孩子太吵，一家四口被接駁車司機丟包在路邊。婦產科名醫蘇怡寧就感嘆，兩起事件輿論風向完全不同，「原來台灣不是不能丟包，是不能丟錯人？」三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 283則留言
娛樂報報／許維恩、王家梁吃壽司 為女兒「集盤拚扭蛋」可愛互動全被拍
從讀者提供的直擊照中可以看到，一家人打扮輕鬆，仍不減星味。許維恩讓忒忒脫了鞋一起坐在沙發，王家梁則坐對側。忒忒對於送餐的軌道十分好奇，夫妻邊吃邊照顧女兒，王家梁展現暖男奶爸的一面，細心拿著湯匙一口一口餵女兒吃飯，顧不得自己還沒吃飽，視線始終離不開孩子，父...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 8則留言
新北市長選戰民調驚人！吳子嘉曝藍提名卡關因「這人民調太強惹不起」
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨提名立委蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，但國民黨人選仍未定，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然原傳出一月底見面協調，但都已經邁入2月仍遲遲沒下文。美麗島電子報董事長吳子嘉直指，國民黨人選難產的關鍵是擁有高達68％支持度的現任市長侯友宜。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 30則留言
藍新北難產！吳子嘉：這人民調太強黨不敢動
[NOWnews今日新聞]2026地方選戰，民進黨在新北確定推派立委蘇巧慧，但藍營人選遲遲未定！媒體人陳暐瀚在節目《下班瀚你聊》中訪問美麗島電子報董事長吳子嘉，他透露國民黨人選之所以難產，關鍵就在於現...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前 ・ 67則留言
黃仁勳鬆口 近期返台簽約星艦3.0
輝達執行長黃仁勳來台4天將於今（2）日離台，昨晚他被捕捉到前往鄒記食舖與台積電總裁魏哲家等高層餐敘，會後就北士科總部「星艦3.0」推動進度受訪，黃仁勳表示，很快會回來與台北市長蔣萬安會晤，並於近期簽約。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 2則留言
「雅方」千金正面照曝！ 00後幫老爸重生數十年老牌
知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 50則留言
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。民視 ・ 1 天前 ・ 28則留言
徐亨背債2億！486揭「3致命錯誤」：太多人都是這原因倒下
資深男星徐亨近年人生跌落谷底，面臨負債、離婚、失業、生病，唯一的家人媽媽還過世。對此，電商企業家486先生陳延昶也感嘆，看到徐亨的新聞自己很感慨，一個在螢光幕前演活無數角色的金鐘影帝，現實人生卻比八點檔還艱辛，也直言已經看過太多人倒下，原因不外乎都是犯下「3個致命錯誤」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 50則留言
開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業
開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 52則留言
45人搶29席！國民黨中常委選舉結果出爐 完整名單一次看
國民黨今天（31日）進行中常委改選，而這也是黨主席鄭麗文上任以來，首次中常委選舉。這次一共有45名中央委員登記參選，最終選出29席中常委，將於2月4日就職，經過幾個小時的投開票後，名單也正式出爐。其中，國民黨立委陳菁徽以1341票獲最高票當選，日前遭民進黨台北市議員參選人馬郁雯指控賄選的鄧治平也順利選上。鏡報 ・ 1 天前 ・ 16則留言
昇達科太貴買不起？專家曝光8檔「低軌衛星藏寶圖」價更甜
台股持續挑戰歷史高點，大數據顯示新春開紅盤後上漲機率高達78%，可見仍有大咖資金在布局。值得注意的是，隨著亞馬遜Kuiper計畫將於2026年商轉，低軌衛星供應鏈有望接棒AI成為市場新焦點，除千金股昇達科外，群創、華通等8檔具備位階優勢的標的值得關注。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 1則留言
歷史性崩盤！金價單日重挫12%、銀價暴跌31%
歷史性崩盤！金價單日重挫12%、銀價暴跌31%EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 40則留言
濕冷入夜！凍完一波再迎「更強冷氣團」 3000公尺高山有下雪機率
今（31）日轉為濕冷天氣，各地氣溫逐步下降，越晚越冷，這波大陸冷氣團將影響台灣到下週二（３日），短暫回溫後，下週五晚間至下週六（6-7日）又有一波大陸冷高壓南下，強度預估比目前這波冷氣團更強。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
菠菜水煮「精華全流失」 專家曝2煮法：吸收率翻倍
冬季正值菠菜盛產期，營養師曾建銘表示，菠菜不只補鐵，更富含葉酸、葉黃素與鎂，有助造血、護眼與放鬆神經。曾建銘也提醒，料理時搭配油脂與維生素C，並掌握汆燙技巧，才能真正吃進菠菜的營養價值。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 1則留言
女星車禍毀容急動手術！臉蛋「驚人變化史」曝光 判若兩人網全看傻
中國女星金晨去年3月肇事逃逸，讓助理背鍋頂罪，惡劣行徑引發熱議。對此，金晨聲稱，事發當下她臉部受傷嚴重，第一時間緊急前往醫院接受手術治療，並公開當天臉部流血的照片作為佐證。隨著事件延燒，有網友翻出金晨不同時期的照片對比，認為她近年臉部狀態與過往略有差異，推測是否與當時車禍及後續治療有關。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 16則留言
Lulu深夜發聲了！嘻小瓜禮金包6600挨酸「全場包最少」 她洩真實心情
男星陳漢典跟Lulu在上週於在台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開70桌，眾星雲集，其中藝人嘻小瓜也有到場參加，但後續卻因為禮金包6600了遭到網友開酸，對此，新娘Lulu也忍不住在深夜發聲了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 106則留言
大S忌日倒數！韓節目直擊具俊曄雨天守墓 低聲一句「熙媛更辛苦」全場淚崩
已故女星大S（徐熙媛）將於2月2日迎來辭世1週年的忌日，由於具俊曄至今仍深情地守在愛妻墓前，令人動容。韓國KBS節目《名人生老病死的祕密》特別飛來台灣採訪製作特輯，搶先曝光的預告，連主持人張度練都忍不住當場落淚！鏡報 ・ 1 天前 ・ 146則留言
在野解套400億黨產、救回中天？黃揚明曝真相「預言最終結局」：實在有夠悲哀
立法院在藍白挾人數之勢三讀「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例部分條文修正草案」、衛廣法「中天條款」等，掀起各界高度關注；有關民進黨立委指責藍白解套400億、讓中天得以回到52台的說法，資深媒體人黃揚明在揭露真相的同時坦言，行政院可能會以覆議、釋憲、不執行的方式反制。更多風傳媒新聞：賴清德恐遭這2人逼宮？黃暐瀚示警「最大危機」：像2018年蔡英文輸掉高雄黃......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 122則留言
今全台有雨！週三回暖「這天」再變天 專家示警：很強冷空氣將南下
華南雲系東移影響，氣象署發布基隆市、新北市大雨特報。另外，東北風偏強，今（1）晨至2日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言