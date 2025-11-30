不求脫單？韓國團拜月老 見「桌上擺滿1物」疑惑

近期有網友分享，她在龍山寺月老殿還願時，遇到一群韓國旅客正在參觀，導遊向旅客解說這裡是「祈求男女朋友的地方」，但轉頭一看供桌上卻擺滿許多偶像藝人的小卡，上面還寫著演唱會的時間、地點、票價與張數等資訊，讓旅客瞬間露出疑惑的表情。讓民眾直呼，月老現在最忙的案件不是牽紅線、辦姻緣，反而變成幫忙追星、搶票了嗎？

月老接新業務？ 放小卡祈求「追星、搶票成功」

月老的業務範圍越來越廣，如今不少人到月老廟不再只求身高、體重、理想條件，而是祈求能和偶像見上一面。供桌上除了擺滿零食、飲料，有眼尖民眾發現，有些供品特別顯眼，包括偶像小卡、娃娃，還搭配一張紙寫著演唱會時間、地點、票價、張數及搶票平台等資訊，詳細程度一個比一個更誇張。

有民眾表示，「偶像比男朋友重要，網路上大家都說月老很靈，講越詳細越好，包括第幾排、第幾號。」也有人說，「目前拜了三次，三次都有成功。」

供桌上除了擺滿零食、飲料，還出現偶像小卡、娃娃等追星小物。圖／台視新聞

參拜月老見「滿桌偶像小卡」 網友笑：台人很鬧

難道月老現在最忙的案件，不是牽紅線、配姻緣，而是幫忙追星、搶票嗎？近期在龍山寺、台北霞海城隍廟的月老殿，供桌上越來越常見到韓團、日團、台灣團體，甚至歐美藝人的小卡！

有網友分享，近期在龍山寺月老殿聽到導遊向外國遊客介紹這裡是「祈求男女朋友的地方」，結果桌上卻放著一疊又一疊偶像小卡，讓外國遊客滿臉問號。有民眾也說，曾聽到導覽志工向旅客解釋，台灣人拜月老時，會放上偶像小卡祈求搶到演唱會門票，或能見到偶像這類「追星型願望」如今相當普遍。

參拜月老見「滿桌偶像小卡」，外國遊客滿臉問號。圖／台視新聞

