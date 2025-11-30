不求脫單！龍山寺月老桌擺滿偶像小卡 韓遊客傻眼：月老變成搶票大神

生活中心／程正邦報導

許多民眾會到萬華龍山寺點光明燈、拜月老求姻緣。(資料照)

韓國遊客朝聖月老殿 驚見供桌變身「追星許願牆」

在台灣，台北萬華龍山寺的月老殿是國內外信眾祈求良緣的朝聖熱點。然而，傳統的愛情業務似乎正在被一項新興的「結緣」需求所取代。近日有女網友在社群平台 Threads 分享她在龍山寺還願時，目睹了一場令人捧腹的文化衝擊場景。

原Po 提到，當時一群韓國觀光客由導遊帶領參觀，導遊用簡單扼要的方式向遊客介紹月老：「這裡是祈求男朋友、女朋友的神明。」沒想到話音剛落，導遊一轉身，卻見月老供桌上並非堆滿紅線或姻緣符，而是密密麻麻、五花八門的偶像小卡，讓原Po 忍不住當場笑到「面壁抽筋」，直呼場面尷尬又爆笑。

廣告 廣告

這則貼文迅速引發超過上萬名網友的熱烈迴響。許多網友留言戲稱：「月老：現在 KPI 變成搶票，終於不用辦理愛情業務了」、「有星可以追，誰要談戀愛啦」，甚至有人分享：「我上次去看到滿桌的權志龍，韓國團一臉困惑」，證明這個「追星拜月老」的現象早已是廟宇日常。

台北霞海城隍廟的月老遠近馳名，吸引許多外國觀光客慕名而來。（資料圖）

拜月老不只求愛情 追星族解讀「結緣」的多元意義

事實上，這種將偶像小卡擺上月老供桌的現象，反映了當代台灣年輕世代對傳統信仰文化賦予的多元解讀。根據網友們補充，這個現象與廟宇文化的「結緣」概念息息相關。

在民間信仰中，「緣分」的範疇不限於男女之情。凡是希望建立善緣的願望，例如演唱會搶票、抽中粉絲見面會資格、順利參加偶像活動，或是希望與心儀的偶像能有近距離接觸的機緣，都被部分追星族視為適合向月老祈願的範疇。

有資深追星族在留言中指出：「拜月老本來就是求緣份，追星也是一種緣」，只要心誠則靈，月老也會幫忙「卡到好位置」。不少網友也指出，這個「小卡現象」早已不限於龍山寺，連同樣知名的迪化街霞海城隍廟也有類似情形。

台灣的月老不只幫善男信女牽紅線，現在也變成追星粉絲的搶票大神。（圖／台南正統鹿耳門聖母廟提供）

台灣信仰文化輸出 導覽員特地解釋「搶票拜願」

這種將流行文化元素融入傳統信仰的現象，甚至已經成為台灣獨特的觀光文化之一。有網友提到，在參加龍山寺的英文導覽時，導覽員還特別向外國遊客解釋「台灣粉絲會擺偶像小卡，祈求演唱會能順利搶到票」，讓外國觀光客在困惑之餘，也對台灣信仰的活潑性留下深刻印象。

對韓國與歐美觀光客來說，供桌上與愛情無關的偶像卡片或許難以理解，但在台灣，這種「搶票拜願」風潮正逐漸成為廟宇文化的新樣貌，體現了當代年輕人在遵循傳統信仰的同時，也以創意和幽默的方式，讓信仰有了更多元、更貼近生活的展現。

告五人粉絲「哈密瓜」前往月老廟祈願，希望這份「甜蜜緣分」能夠幫助他們在開賣時手速爆發，牽起和告五人的紅線。（圖／讀者提供）

更多三立新聞網報導

早餐店「靈魂醬油膏」甜鹹滑順藏玄機 網友揭自製配方：一吃上癮

遊戲傳奇人設崩塌！「中國首父」被爆狂生300個孩子 前情人控家暴虐童

預言成真！重機網美遭聯結車輾斃 生前最後一句話：希望不會撞車

台中市長選戰三腳督？藍營初選白熱化 白委鬆口「有機會就爭取」

