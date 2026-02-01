不沉的希望 布拉格街友投宿船屋

在捷克首都布拉格，嚴冬低溫之下，一艘改裝成夜間收容所的舊貨船，成了上百名街友暫時的避風港。官方數據顯示，捷克正面臨日益嚴重的街友問題，而在新的援助法案尚未生效前，只能靠社福單位和NGO撐起第一線救援。

一月的寒冷夜晚，氣溫驟降至零度以下，長長的隊伍依序登船，準備度過漫漫長夜。

船長兼維修人員 切爾文卡：「能有一個溫暖，可以洗澡的地方，真的很好 也能自備食物，讓自己過得舒服一點。」

根據OECD，捷克有超過10萬人面臨無家可歸的困境。停泊在首都布拉格的這艘船，可容納180人，是捷克最大型的街友夜間宿舍。

社工 普羅哈茲科娃：「船在晚上7點半開放，我們會盡量在8點半前，完成登記安置 將大門關閉，住民可以待到隔天早上6點半。」

住民：「有些地方每晚要收40克朗(約2美元)，我只剩幾百克朗用來吃飯，所以我找到了這艘船，而且裡面很暖和。」

2025年6月，捷克議會通過了一項期待已久的法案，預計從2026年9月起，為無家可歸者提供住房援助。但在法案生效前，這樣的臨時收容所，依舊是許多人唯一的棲身之處。

