不油不膩的酥脆哲學：藏在北投市場旁的厚薄之爭，無論是薄餅的蔥香，還是厚餅的筋道都好吃

台北｜燈亮有餅 北投山東蔥油餅

北投市場美食如雲，來到北投市場怎樣都吃不完～

發現天母知名的「燈亮有餅」在北投也有分店啦，近北投市場超方便！

燈亮有餅北投山東蔥油餅傳承天母的「燈亮有餅-忠誠山東蔥油餅」，

來自老闆高徒所開設的分店，到北投旅遊或是泡湯時可以順便品嚐燈亮有餅的好吃蔥油餅啦。

營業時間從早到晚，不管是早餐、下午茶還是晚餐都包辦了。

生意相當好，好幾鍋一起煎仍供不應求，幾乎每個人都好幾張的買，

真的要有耐心排隊才吃得到的北投美食。

燈亮有餅只賣蔥油餅，有一般薄的蔥油餅以及厚餅，

1/4張蔥油餅是35元，可另外加蛋，另外也賣有冷凍餅皮。

剛起鍋的蔥油餅超級燙！但是趁熱吃相當好吃，口感是最佳狀態。

蔥油餅用半煎半烤的方式，吃起來完全不油膩，像蔥抓餅的口感，薄而酥脆，

咀嚼中帶來麵香以及蔥香，夾蛋的柔軟又多了煎蛋的香氣，

組合起來真的無敵，越咬越香，讓人停不下來。

厚餅小巧一個，像縮小版的宜蘭蔥餅，不過口感跟味道完全不同，

厚餅的外殼特別酥脆，接近硬的程度但很好咬，香氣很足，內裡很厚實，

可惜蔥花不多，少了點明顯蔥香，純粹吃的是筋度，是也還不錯，適合喜歡有口感的朋友。

第一次吃大名鼎鼎的「燈亮有餅」，不確定北投店跟天母店的口感有無差異，

以這次造訪的經驗來說還挺喜歡，蔥油餅的不油不膩，

酥香帶勁，不沾醬也好吃，讓人想一買再買的好吃蔥油餅。

所在地址：臺北市北投區中央南路一段16號

營業時間：日 二 三 四 五 六 07:00-19:30

店家電話：02-2895-9996

文章來源：Irene's 食旅．時旅