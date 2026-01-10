不沾鍋保養祕訣曝光！2訣竅不傷塗層、不生致癌物、延長使用壽命

不沾鍋最大好處是不黏鍋的塗層，不過若遇上燒焦或千年污漬的，該如何輕鬆清洗才能保護防沾塗層，又可避免塗層損傷及變形？其實不沾鍋跟其他廚具一樣，也有開鍋及養鍋步驟，才能持久耐用。

不沾鍋燒焦放涼難清洗、立刻洗又會傷塗層？

不沾鍋的好處多不勝數，但油脂、燒焦等污跡放久了，的確需要花上不少時間才可以徹底洗掉，然而高溫的不沾鍋是不可以用自來水沖浸，否則會影響塗層的壽命，但若是等不沾鍋的溫度下降才用清水洗滌，污跡又會凝固較難處理。如真的燒焦了，想立刻去除焦垢，其實也不是沒辦法，留意以下2個祕訣就能減低對塗層的傷害，防生致癌物。

廣告 廣告

清洗燒焦不沾鍋祕訣

剛使用過的不沾鍋，不能急用自來水、室溫水沖浸，否則會因熱脹冷縮的關係，令塗層容易剝落。建議使用熱水及避免使用鐵絲刷、鋼絲刷或粗糙菜瓜布來清洗燒焦不沾鍋。

使用熱水清洗燒焦不沾鍋：煮食後切勿用冷水清洗或散熱。由於煮食時，會令不沾鍋長時間處於高溫狀態，當溫度急劇變化，會令塗層容易剝落或變形。若煮食時不小心令食物燒焦，煮食後可用熱水及海綿稍微先清洗燒焦部分。或者倒入溫水並煮沸，靜置一會兒再清洗，大大減低對塗層的傷害。 避免使用鐵絲刷、鋼絲刷或粗糙菜瓜布：使用較硬材質的道具刷洗不沾鍋，會刮花塗層，因此應使用柔軟的海綿清洗。

看更多：這些生活用品最好少碰！恐害人連罹兩癌、甲狀腺亢進 1種鍋子最常見



不沾鍋開鍋及保養方法

不沾鍋日常的保養也不可忽視，只要保養得宜也可以令看似短命的不沾鍋變得更耐用。另外，不沾鍋亦有開鍋步驟，煮食物才不易「黏鍋子」，烹調時更易控制。謹記一旦塗層受損、脫落或失去不沾功效，該不沾鍋便需棄掉不能再次使用。

看更多：這種洗碗精、海綿快丟掉不要再用了！洗碗做錯這步驟 細菌激增48萬倍



不沾鍋開鍋步驟

於不沾鍋中加入清潔劑及暖水。 以海綿或洗碗布輕輕清洗，抹乾。 以慢火稍稍加熱，加入少少油。用廚房紙抹勻整個鍋，即成。

不沾鍋保養訣竅

使用木頭或矽膠廚具烹煮。 不宜煮酸性食物及大火乾燒。 避免烹煮甲殼類海鮮。 建議中小火煮食。

看更多：不要的不沾鍋和鍋鏟該怎麼丟？可以回收嗎？環保局曝正確答案

更多內容：【易潔鑊清潔】切勿凍水散熱！5招必學保養法 清洗燒焦不費力

文章授權轉載自《香港01》。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

更多健康2.0報導

暖暖包別用手拿！放這裡才更暖 這樣用恐出事

這種雨鞋不要穿！最新兒童雨鞋調查 11件塑化劑超標

寒流凍番薯！台電傳授「0元暖被術」免插電3招熱到踢被



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章