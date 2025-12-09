不沾鍋塗層藏毒素！毒物專家示警：千萬別先熱鍋
不沾鍋因輕便、時尚且煎炒食物不沾黏而廣受歡迎，但林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海醫師提醒，不沾鍋外表的PFAS塗層若受損，可能釋出全氟辛酸等有害物質，長期攝取恐增加癌症風險，甚至引起甲狀腺及肝功能異常。
顏宗海醫師表示：「不沾鍋表面的PFAS是種環境荷爾蒙，長期攝取確實會增加癌症風險。如果塗層被破壞，這些化合物可能混入食物中，引起甲狀腺功能異常、肝功能異常。」
鐵鍋耐高溫但笨重 不鏽鋼鍋不能用金屬刷
顏醫師解釋：「鐵鍋化學結構很穩定，也耐高溫，不過缺點是很重，且容易生銹。不銹鋼鍋也很好，但不能用金屬刷子來洗。鋁鍋較輕，但擔心會有鋁釋出來。」相較之下，不沾鍋輕便時尚，煎炒食物不沾黏，讓許多人感覺「廚藝變好了」。
不沾鍋別高溫空燒！恐讓鍋具塗層更快老化
顏宗海醫師指出：「不沾鍋比較少用來炸東西，一般家庭多用於煎炒煮。」他特別強調，最重要的是避免空燒鍋具，「很多人習慣先加熱鍋子再放入食材，這可能讓鍋子溫度很高，加速塗層老化。」正確使用不沾鍋，應避免高溫空燒，以延長鍋具壽命並確保食品安全。
PFAS 塗層勿刮傷！醫提醒「3要點」應多注意
顏宗海醫師特別提出使用不沾鍋的三大注意事項：「第一，不能煮帶殼的海鮮，因為它們的硬殼可能會刮傷塗層；第二，清洗時不能用鋼刷來刷；第三，要避免空燒鍋，不要先熱鍋再放食物。」他強調，只要妥善保護塗層，不沾鍋仍是安全的廚房用具。
木鏟、矽膠鏟不易刮傷塗層會更好
選擇適當的炊具也至關重要。顏醫師建議：「最重要的是要保護好那塗層，包括在炒菜時不能用金屬的鏟子，我看很多人都用木的或矽膠的。」他補充道，「如果不沾鍋塗層已經有刮壞，就應該要換一個新的了。」
癌症成因很複雜！專家：不會因為一支鍋子就罹癌
針對使用不沾鍋會導致癌症的說法，顏宗海醫師表示：「也許有人發表意見說，用了不沾鍋罹患什麼癌症，其實都沒有證據。」他解釋：「癌症的產生是跟多重因素有關，往往不是單一因素。目前為止，並沒有醫學資料告訴我們說，使用不沾鍋就會讓你得到什麼癌症。」
醫師最愛用不鏽鋼鍋！原因：化學結構最穩定
顏宗海醫師透露自己廚房主要使用不銹鋼鍋：「我現在廚房是用不銹鋼，因為化學結構穩定。買不銹鋼的話，就是要買300系列的，像304或316。」雖然不銹鋼鍋較重且食物容易沾黏，但顏醫師認為這些問題都可以克服。
延伸閱讀
藍莓洗錯等於吃毒？ 醫示警「泡水洗」讓農藥滲入果肉
卓榮泰拒執行財劃法挨轟 民進黨反嗆：可依憲法倒閣
大學副教授指控論文抄襲大翻車 徐巧芯預告「法院見」
其他人也在看
許瑋甯婚禮完虛弱露面！「2病纏身」高燒到39度 無法觸碰寶寶：很心疼
藝人許瑋甯11月28日剛舉辦完與邱澤的世紀婚禮，沒多久後就投入工作，今（9）日舉行表演工作坊40週年年度壓軸大戲《那一年，我們下凡》看排記者會，並與導演相聲大師朱德剛、宋少卿，韋以丞、梁正群、古辛、梁皓嵐、李芙蓉、陳敬萱、賴伂恩、雷壬鯤等實力派演員共同演出，演出中許瑋甯整場戴著口罩，並在空檔時頻頻咳嗽，她受訪表示得了流感，仍然敬業進行工作。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 13
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 11
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 60
棒球》林益全確定轉戰中國 新球季披龍袍
40歲的林益全在今年季後遭到統一獅釋出後，並未獲得其他中職球隊青睞，日前就傳出有意赴中國城市棒球聯賽（CPB）發展，如今確定將加盟上海正大龍隊，新球季月薪4萬人民幣（約台幣17.9萬），已是聯盟最高薪，但和他今年在獅隊月薪27萬仍有落差。CPB明年1月1日舉行立春聯賽，共有5支球隊參與，包括長沙旺旺自由時報 ・ 1 小時前 ・ 18
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 2
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 38
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 32
新北穩漲區！永和頂溪商圈都更危老催動 房價「慢而穩」惦惦漲 自住回流「住過都離不開...」｜房價狙擊手
新北市永和頂溪生活圈近十年房價表現強勢，伴隨台北外溢效應、自住買盤回流與生活圈成熟度提升，區域需求長期穩定，身為台北跨入永和的第一站，頂溪站具備「一橋進台北」的稀缺地利，周邊商圈、學區、公園密集度高，使居住便利性遠勝多數老城區，根據實價資料，頂溪生活圈近十年房價上漲46%，領先永和整體的 43%。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 23
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 58
千萬別水洗生肉！醫示警：水柱助「1細菌」噴發 恐引發敗血症
許多人煮肉前習慣把生雞肉或豬肉拿到水龍頭下沖洗，希望把肉洗得「更乾淨」，但這其實暗藏風險。兒科醫師傑登指出，水柱一沖，反而會把附著在肉表面的沙門氏菌，變成細小的水霧四處噴散，最遠甚至能飛到九十公分外，讓整個廚房在不知不覺中成為細菌的擴散中心。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 7
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 211
棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此
小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 84
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲EBC東森娛樂 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
青森強震破壞百公里斷層 東大教授警告：3日內恐有更大規模地震
東京大學地震研究所教授加藤愛太郎警告，青森縣外海發生規模7.6強震後，震源周邊應力高度集中，未來一週、特別是2至3日內為地震連發的最高風險期，民眾應提高警戒防範同規模或更大規模的地震。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 15
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
陳晨威背號求婚啾啾「有你才變成我們」！12朵玫瑰藏愛語 曝近期登記
樂天桃猿球員外野手陳晨威和中信兄弟啦啦隊成員啾啾Julia今年季中大方認愛，兩人低調幸福頗受粉絲喜愛，而今（9）天兩人攜手宣布好消息「求婚成功」，啾啾發文「Yes,I do.」證實成為陳太太，陳晨威不台視新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 1 天前 ・ 6
週末挑戰入冬首波冷氣團！北部「大怒神降溫」進逼10度
隨著東北季風的強度加大，台灣的好天氣即將告別。根據氣象專家吳聖宇的預測，今（8日）北部及東部地區將出現短暫陣雨，並且在今晚至明日（9日）清晨，氣溫將進一步下降。值得注意的是，下一波寒冷的變天將會更加明顯，中北部及東北部的空曠地區可能降至10至13度，這有可能達到大陸冷氣團的標準，提醒民眾做好保暖準備。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
賴瑞隆哭給誰看？他轟「民主哭神」大戲上演
[NOWnews今日新聞]民進黨立委賴瑞隆近來積極爭取黨內初選提名參選高雄市長，未料近日卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學，受害人家長更質疑校方處理消極，而賴瑞隆昨（7）日召開記者會淚崩，除和女童父...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 389