不沾鍋塗層藏毒素！毒物專家示警：千萬別先熱鍋

不沾鍋因輕便、時尚且煎炒食物不沾黏而廣受歡迎，但林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海醫師提醒，不沾鍋外表的PFAS塗層若受損，可能釋出全氟辛酸等有害物質，長期攝取恐增加癌症風險，甚至引起甲狀腺及肝功能異常。

不沾鍋因輕便、時尚且煎炒食物不沾黏而廣受歡迎。（示意圖／Pexels）

顏宗海醫師表示：「不沾鍋表面的PFAS是種環境荷爾蒙，長期攝取確實會增加癌症風險。如果塗層被破壞，這些化合物可能混入食物中，引起甲狀腺功能異常、肝功能異常。」

不沾鍋表面的PFAS是種環境荷爾蒙，長期攝取確實會增加癌症風險。（圖／翻攝《健康我+1》畫面）

鐵鍋耐高溫但笨重 不鏽鋼鍋不能用金屬刷

顏醫師解釋：「鐵鍋化學結構很穩定，也耐高溫，不過缺點是很重，且容易生銹。不銹鋼鍋也很好，但不能用金屬刷子來洗。鋁鍋較輕，但擔心會有鋁釋出來。」相較之下，不沾鍋輕便時尚，煎炒食物不沾黏，讓許多人感覺「廚藝變好了」。

不沾鍋別高溫空燒！恐讓鍋具塗層更快老化

顏宗海醫師指出：「不沾鍋比較少用來炸東西，一般家庭多用於煎炒煮。」他特別強調，最重要的是避免空燒鍋具，「很多人習慣先加熱鍋子再放入食材，這可能讓鍋子溫度很高，加速塗層老化。」正確使用不沾鍋，應避免高溫空燒，以延長鍋具壽命並確保食品安全。

不沾鍋別高溫空燒！恐讓鍋具塗層更快老化（示意圖／Pexels）

PFAS 塗層勿刮傷！醫提醒「3要點」應多注意

顏宗海醫師特別提出使用不沾鍋的三大注意事項：「第一，不能煮帶殼的海鮮，因為它們的硬殼可能會刮傷塗層；第二，清洗時不能用鋼刷來刷；第三，要避免空燒鍋，不要先熱鍋再放食物。」他強調，只要妥善保護塗層，不沾鍋仍是安全的廚房用具。

木鏟、矽膠鏟不易刮傷塗層會更好

選擇適當的炊具也至關重要。顏醫師建議：「最重要的是要保護好那塗層，包括在炒菜時不能用金屬的鏟子，我看很多人都用木的或矽膠的。」他補充道，「如果不沾鍋塗層已經有刮壞，就應該要換一個新的了。」

PFAS 塗層刮傷恐致癌！（圖／翻攝《健康我+1》畫面）

癌症成因很複雜！專家：不會因為一支鍋子就罹癌

針對使用不沾鍋會導致癌症的說法，顏宗海醫師表示：「也許有人發表意見說，用了不沾鍋罹患什麼癌症，其實都沒有證據。」他解釋：「癌症的產生是跟多重因素有關，往往不是單一因素。目前為止，並沒有醫學資料告訴我們說，使用不沾鍋就會讓你得到什麼癌症。」

醫師最愛用不鏽鋼鍋！原因：化學結構最穩定

顏宗海醫師透露自己廚房主要使用不銹鋼鍋：「我現在廚房是用不銹鋼，因為化學結構穩定。買不銹鋼的話，就是要買300系列的，像304或316。」雖然不銹鋼鍋較重且食物容易沾黏，但顏醫師認為這些問題都可以克服。

