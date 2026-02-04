不沾鍋、鍋鏟「垃圾or回收？」丟錯最高罰6000元 環保局教正確處理方式

記者柯美儀／台北報導

農曆春節即將到來，不少家庭開始汰舊換新，但你知道家中廢棄鍋具該怎麼處理嗎？環保單位提醒，不同材質的鍋具丟棄方式各有不同，像是不沾鍋、不鏽鋼鍋、電鍋、氣炸鍋、菜刀等屬廢金屬類，可於垃圾清運時交給資源回收車回收；而矽膠鍋鏟、複合材質鍋具或陶瓷鍋具則需依一般垃圾方式處理。

家中不用的鍋具該如何丟？環保局表示，不沾鍋、生鐵鍋、銅鍋、鋁鍋、不鏽鋼鍋，甚至電鍋、氣炸鍋、菜刀、湯匙、金屬筷子及鍋鏟，都屬於廢金屬類，可在垃圾清運時間交給資源回收車處理。

不過，矽膠鍋鏟及複合材質鍋具則不列入回收範圍，需以一般垃圾處理。陶瓷鍋具等非玻璃製品也屬一般垃圾；若鍋具破裂，應單獨包裝並標明「易碎」，交給清潔隊員。

至於鍋鏟是否可回收，取決於材質，像是金屬鍋鏟可交給清潔隊資源回收車處理；矽膠鍋鏟或可伸縮矽膠餐具則屬不可回收，須以一般家庭垃圾處理。

環保局提醒，若未依規棄置垃圾或未使用專用垃圾袋，將依《廢棄物清理法》處以1200元以上、6000元以下罰鍰。

