不沾鍋1常見用法錯了 廚師一看狂搖頭：超傷鍋子

不沾鍋使用起來非常方便，是不少家庭必備的料理廚具，但有不少人認為不沾鍋不耐高溫，不能拿來炸東西，使用起來很不方便。有日本廚師指出，不沾鍋若超過260度確實會開始釋放有害物質，但油炸的溫度普遍在180度左右，因此用不沾鍋油炸完全沒問題，要注意的反而是「空燒鍋子」，該狀況下只要約30秒，不沾鍋的溫度就會超過250度，是最危險的狀態。

《Yahoo JAPAN》專欄報導，廚師Papuchan表示，食材比較不會沾黏的不沾鍋，如今已成為多數家庭偏愛的料理器具，不過在使用上卻有很多人以為不沾鍋不能拿來炸東西，但這其實是錯誤的認知，他在社群軟體發文後，發現竟有超過8成的粉絲搞錯。

Papuchan指出，多數人認為不沾鍋不能拿來炸東西的原因是「不耐高溫」，但實際上不沾鍋的耐熱程度可以達到260度左右，超過後鍋子才會開始釋放有害物質，而油炸適合的溫度普遍在170至180度之間，遠遠低於不沾鍋的耐熱度，只要妥善控制火力，用不沾鍋炸東西是可行的。

Papuchan說，與油炸相比，更多人犯的錯誤其實是空燒鍋子！他解釋，很多人認為鍋子燒熱後，食材比較不會沾黏，因此連油都不放就先用大火「煮鍋子」，但在此狀態下只要約30秒左右，鍋子的溫度就會飆升至250度，反而更容易導致不沾鍋的特殊塗層損壞，是最應該避免的行為。

